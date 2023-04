El Cisneros Alter empieza disfrutar el ascenso

Día grande, de celebraciones y con mucho cansancio de sus jugadores. Así se presentaba la plantilla del Cisneros Alter a la rápida recepción programa por el Ayuntamiento de La Laguna para celebrar el ascenso a la Superliga masculina de un equipo que llevaba los últimos tres ejercicios buscándola con ahínco y fueron 40 años después del primer ascenso a la máxima categoría cuando lo logró. Y es que los del histórico López Bonillo alcanzaron la élite en la temporada 82/83 y el domingo se volvió a repetir la historia: El Cisneros es brillante campeón de la Superliga 2 y equipo de Superliga tras vencer el domingo al Cableword Villena Petrer por un 2-3 para el recuerdo.

Y como no podía ser de otra forma, el equipo tuvo ayer una mañana ajetreada donde las haya después de un domingo largo, muy largo. Y fue en los arcos de la sede de la Corporación el lugar en donde el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que estuvo acompañado por la edil de Deportes, Idaira Afonso, dio la bienvenida a los componentes de la plantilla, empezando por Tomy López, el responsable deportivo del CD Cisneros, y el técnico del equipo, Matías Guidolín, quienes estrecharon las manos de los políticos con satisfacción.

Ya en el salón de plenos lagunero, palabras de anfitrión del alcalde, quien destacó la trayectoria del equipo y su "orgullo y honor" por el ascenso de los colegiales a la máxima categoría, deseando que la próxima temporada culmine con la permanencia "y que sepan que el Ayuntamiento y el OAD lagunero estarán a su disposición para lo que necesiten".

En la misma línea se expresó Afonso, quien recordó una visita anterior en la que el equipo le transmitió que "este año sí era el del ascenso y hoy estamos en esta recepción", dijo con orgullo no sin antes pedir "celebrar y madurar el éxito" para que el club crezca aún más.

Pero los verdaderos protagonistas de esta historia fueron los jugadores, técnicos y directivos. En este caso, el entrenador Matías Guidolín puso en valor el éxito, ya que lo considera "un logro institucional y de todo el deporte de Tenerife el tener otra vez a un conjunto masculino en Superliga".

Recordó que este era el objetivo de las tres últimas temporadas, unos años en los que "el Cisneros eligió ser protagonista de esta competición y para tratar de tener el chance del ascenso y después de tres años lo logramos". "Hemos cerrado una temporada muy buena, siendo campeones de la Copa, de nuestro Grupo de Superliga 2 y campeón de Superliga 2 tras vencer en la fase".

¿Qué ha cambiado con respecto años anteriores? "Pues el primer año sufrimos muchas lesiones y hubo una merma en el rendimiento ganando un 2-0. El año pasado tuvimos un equipo que fue competitivo y más irregular que se enfrentó a competidores más duros... mucho nivel, pero no estaba a la altura de los seis grupos que estaban en la fase".

En su opinión, "este año nos preparamos de la mejor forma e hicimos una buena base con la gente de la casa y los refuerzos dieron todo y se implicaron en los objetivos del club. Esa acumulación provocó el ascenso", destacó para apuntar que en las próximas semanas se empezará a planificar la próxima temporada.

Muy contento estaba el canterano Adrián Oliva, que destacó que "es un orgullo llegar a la cima después de trabajar muchos años. Los que llevamos aquí desde entonces sabemos lo que ha costado este proyecto, lo mal que lo pasamos al principio, pero a base de trabajo y sacrificio lo hemos conseguido", dijo.

El histórico y veterano Fran Rodríguez puso en valor que "el equipo nunca estuvo obsesionado por conseguir este resultado, con lo cual es un título y un ascenso que llega y que todo el mundo agradece. No creo que nos sintiéramos frustrados por conseguir el objetivo, pero sí es verdad que al final tanto jugadores como entrenadores y presidente juegan a ganar. En estos últimos tres años hemos tenido serias opciones de conseguir este ascenso y al final se ha materializado. Una vez conseguido, parece que lo buscábamos".

"Ahora lo que toca es descansar, disfrutar de este momento porque son complicados de repetir y siempre se lo digo a los chicos. Una vez que está todo en el bolsillo, pues solo hay que pensar en el futuro", dijo el jugador.

Muy contento estaba el responsable deportivo del Cisneros Alter, Tomy López, pero con la mente fría para lo que se le viene encima y claramente en modo organizativo: "Ahora nos toca la parte de trabajo, la parte económica y la ordenación de la parte logística del club. Probablemente tendremos dificultades porque no sé si nuestra cancha nos la van autorizar por el tema de plazas y espacios, pero la idea es que el equipo salga, pero no nos hemos ni sentado. Estamos disfrutando el momento".

Sobre este año mágico reconoció que "estamos contentos y hemos podido disfrutar del gran nivel que ha tenido el equipo. Ha sido una temporada fantástica y con muy buenas sensaciones a lo largo del año por el buen grupo de jugadores que tenemos junto a la afición". "En la fase, el equipo me recordó a Indurain y sus Tours, en los que iba a piñón y sus rivales caían poco a poco... espectacular, pero no he pasado más nervios en mi vida", dijo .