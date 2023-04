Albert Español seguirá llevando las riendas del Santa Cruz Echeyde dos temporadas más

El entrenador-jugador del Santa Cruz Echeyde, Albert Español, seguirá dos temporadas más llevando las riendas del equipo así como la coordinación del club después de que haya aceptado la propuesta de renovación del presidente David Rivas, su máximo valedor. Con el compromiso, el catalán estará vinculado al grupo tinerfeño hasta el 2025, tiempo en el que se marca seguir llevando a cabo los objetivos de crecimiento del conjunto chicharrero.

Albert llegó a la isla en agosto de 2020 en el papel de entrenador-jugador, una situación nada normal que el waterpolista se la tomó como un reto personal y la vista de la trayectoria en estos tres años, no le ha ido nada mal. Desde que está al mando, el Echeyde ha logrado su consolidación en el División de Honor masculina y ha sumado dos participaciones en la Copa del Rey consecutivas por méritos deportivos, además dar el salto a la disputa de una competición europea, la LEN Challanger Cup, en donde fue brillante semifinalista y se quedó a un solo paso de la final.

Con él en la cocina se impulsaron, además, los ascensos del Echeyde femenino, que pasó de disputar la Segunda Nacional a debutar este año en la máxima competición de la mano de Itziar Pavón, habiendo disputado, incluso, la Copa de la Reina, algo único en un equipo recién ascendido. En categorías de base, también el club ha cogido fuerza con el objetivo de formar jóvenes valores, tanto chicos como chicas, para nutrir a los primeros equipos.

Sobre la renovación, Albert confirmó este miércoles que "es por dos años más" y viene motivada porque el proyecto del santacrucero "que se inició hace tres años, está siendo muy exitoso y para mí personalmente es muy motivante. Fue un reto que me planteé y está saliendo bien. Estoy muy contento, feliz y a gusto con la gente, la Isla y el club. Así que quería continuar e intentar todavía más cosas".

El entrenador-jugador no duda en señalar que el conjunto tinerfeño tiene todavía un gran margen de mejora, "ya que si en tres años hemos conseguido lo que hemos conseguido, creo que todavía nos queda mucho más margen para mejorar y crecer, y ya no solo en el marco de la División de Honor masculina, sino también en la femenina, en las categorías de base del club o la propia estructura de la entidad".

Reconoce que ya el club se está moviendo de cara a la próxima temporada en cuanto a renovaciones y fichajes se refiere en su equipo y con las Guayotas, de las que dijo que "todo se está moviendo mucho y muy rápido en las ligas y nosotros también estamos puestos en ello".

En este sentido, prefirió no adelantar qué movimientos está realizando el club, "aunque la idea es que con los chicos se pueda mantener el bloque casi al completo y, tal vez, solo puedan haber uno o dos cambios como mucho. Con las chicas, en cambio, sí es previsible que vayan a sumarse varios cambios. Ojo, no porque no estemos contentos, sino por circunstancias externas. El año que viene es año olímpico, con todo lo que supone eso, especialmente con las extranjeras. Serán bajas que son inevitables", lamentó.

No dudó en resaltar la gran temporada que está a punto de terminar de la que dijo que "ha sido muy exitosa en las dos competiciones. Hemos superado con creces los objetivos que nos marcamos al principio, tanto en chicos como en chichas". Con los hombres, "logrando a las semifinales de la Challenger, también ir a la Copa del Rey y compitiendo con el Sabadell, y luego sumando el mejor puesto de la historia del Echeyde en la liga regular, el sexto o séptimo, según lo que hagamos la próxima semana",

"Con las chicas, pues igual, porque el objetivo era la permanencia y logramos con creces mantenernos, así como disputar la Copa de la Reina. Doble mérito, porque es la primera vez que un equipo recién ascendido se clasifica para la Copa de la Reina. En la base, estamos creciendo mucho y cada vez estamos mejor", añadió para resumir la 22/23.