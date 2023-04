El Coria comenzó fuerte, disfrutando de su primer acercamiento con un tiro lejano de Alberto Bernardo que se marchó lejos del palo izquierdo de la portería del verdinegro Kellyan. Acto seguido, Nané García probó fortuna con un chut desde larga distancia, pero el tiro del atacante cordobés lo detuvo con una segura parada abajo el cancerbero alicantino del equipo de la ciudad de los Almendros.

Superado el cuarto de hora, el Atlético Paso respondió con una jugada en la que Mitsuki se plantó en el área cacereña, pero el celeste Deco se mostró providencial para desbaratar la oportunidad de los palmeros.

Con el desarrollo de la primera mitad, ambas escuadras se intercambiaron el dominio del juego, mostrándose imprecisas para hilvanar buenas transiciones con las que llevar el peligro a los dominios de los cancerberos Diego Mirón y Kellyan.

El cuadro de Manolo Sanlúcar manejaba los tiempos del partido, imponiendo su juego en el tramo final de la primera mitad para controlar las embestidas de los celestes. Los verdinegros no daban opciones a su rival, pero tampoco estaban acertados para poner en riesgo a Diego Mirón, por lo que el partido llegó al descanso sin que se moviese el marcador inicial.

Tras el receso, el Coria, envalentonado por su afición, comenzó dominando frente a un correoso equipo de Manolo Sanlúcar, que no se desarbolaba. El primer acercamiento con claridad de esta segunda mitad fue para el equipo pasense con una jugada en la que el bagañete Borjas Martín vio adelantado al portero Diego Mirón para sacarse un tiro, desde larga distancia, que se terminó yendo desviado.

En el minuto 62, un disparo de Nané lo mandó a córner el meta Kellyan. A continuación, ambas escuadras continuaron tanteándose sin desprotegerse en la retaguardia. Tanto los pupilos de Diego Merino, como los chicos de Manolo Sanlúcar buscaban romper la igualada, pero se mostraron faltos de profundidad para acabar con la muralla defensiva de su rival.

En la recta determinante, el choque se animó. En el minuto 80, un centro raso de Miguel Cera, lo consiguió rematar su compañero Nané García, pero el meta Kellyan, muy atento, estuvo encima de la jugada para blocar el esférico. Acto seguido, Pedro Melli tuvo que emplearse a fondo para despejar el balón en un barullo en el interior del área celeste.

Sin tiempo para el respiro, el Coria estuvo a punto de lograr el 1-0, pero Alberto Bernardo, con un remate escorado, estrelló el balón en la cruceta. El conjunto de Diego Merino, consciente de su situación, se fue con todo a por el gol, pero los verdinegros se mostraron muy sólido en labores defensivas para llevarse un valioso punto de La Isla.

Sanlúcar: «Es un empate justo»

Manolo Sanlúcar calificó como «justo» el empate registrado ayer en el estadio La Isla. El entrenador del Atlético Paso lamentó que su equipo no lograra aprovechar la ansiedad de un necesitado Coria. «No tuvimos tranquilidad», admitió. «En los últimos 10 minutos, los bandas y los pivotes estuvieron muy enterrados, y lo que queríamos era apretar y provocar más pérdidas para pescar en la ansiedad del rival», comentó Sanlúcar. «No me gustó el descontrol de la segunda parte», continuó. «Defendimos bien, pero no dimos dos pases seguidos y no tuvimos continuidad», declaró el técnico