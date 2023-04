«Ahora mismo sería muy egoísta pensar en mí mismo y en la renovación»

¿Cuál ha sido la clave para dejar casi resuelta la permanencia a estas alturas de año?

Resuelta no está, queda mucho aún. Pero la clave es el trabajo de los jugadores, la predisposición y el grupo humano fenomenal que tenemos en el Paso. Todos tienen una relación magnífica con todos, no escatiman esfuerzos y van a muerte con lo que les pones encima de la mesa. Han buscado el objetivo colectivo desde el plan de partido previsto para cada fin de semana. Ese es el camino. Los más noveles haciendo y aprendiendo; y los más veteranos dando ejemplo y marcando el paso.

¿Renovará Sanlúcar?

Es que ahora mismo sería muy egoísta si pensara en mí antes que en el colectivo, sabiendo por ejemplo cuánto nos jugamos en ante el Coria. Es verdad que estoy muy a gusto, que es un proyecto a mucho tiempo y es lo que me ha transmitido la propiedad. Pero ahora mismo solo se me pasa por la cabeza un partido donde nos jugamos la vida. Sí agradezco todo lo bien que me están tratando y lo contento que me hacen sentir.

Y una vez se consiga la permanencia, ¿qué vendrá?

Buscaremos todos los puntos posibles para tener un final de temporada tranquilo. La exigencia va a ser siempre la máxima.

¿Ve a algunos de sus jugadores en categoría superior la próxima temporada?

Ojalá. Me alegraría mucho por ellos, pero solo pido que ahora mismo piensen en solo en el presente y nada más.

¿Y el año que viene Atlético Paso-Mensajero?

Sería bueno para todos. Y me alegría mucho por Josu Uribe.