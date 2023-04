Penúltimo paso del Adein Tenerife hacia el ascenso

El Adein Tenerife disputará este fin de semana el play off de ascenso a Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas. La competición tendrá dos grupos y fases que se disputarán en Tenerife y Melilla. La isleña tendrá lugar en el pabellón Sergio Rodríguez en el Complejo Deportivo Santa Cruz Ofra. Los equipos que lucharán por el ascenso en la capital tinerfeña serán el Villa de Leganés, Covirán Churriana y CEM Hospitalet junto al conjunto tinerfeño. La otra fase se llevará a cabo en Melilla y se competirá entre los equipos de Melilla Baloncesto, Disca Sports BSR, Básquet Girona y CDA Bahía de Cádiz.

Los dos primeros clasificados de ambas fases se verán las caras en una Final Four el fin de semana del 5 y 6 de mayo. Santiago Cacho, presidente de la Fundación CB Canarias –con el que el Adein mantiene una vinculación–, desea que la isla pueda albergar la Final Four en vista de que aún no hay una sede designada. «Estamos intentando realizar la Final Four aquí, nos hemos puesto ya en contacto con el Cabildo para llevarlo a cabo», comentó. El vencedor absoluto tendrá como premio el ascenso directo, mientras que el segundo equipo se reñirá en un encuentro posterior con el conjunto que se encuentra en el último puesto de Primera.

El equipo tinerfeño fue fundado en el año 2020, pero no fue hasta el 2021 cuando se introdujo en la competición. Acumula ya dos temporadas en Segunda División de Basket BSR y este año obtuvieron un acuerdo con la Fundación CB Canarias como principales accionistas del club. «Somos unos recién llegados a esta categoría. Nuestro objetivo es seguir visibilizando este deporte», comenta Cacho. «Tenemos experiencia en el sector y eso es lo que aportamos para seguir haciéndolo conocer», añadió. En la anterior campaña, los tinerfeños también participaron en los partidos de playoff de su categoría pero el intento de los amarillos fue malogrado y se quedaron a las puertas del ascenso. En la presente temporada, el equipo isleño ha ganado todos los partidos disputados fuera de casa excepto en un encuentro, lo que les ha situado en el primer lugar de la clasificación.

Rosendo Alonso, jugador y directivo de la entidad, confiesa que «ha costado mucho llegar hasta aquí porque ha sido una liga bastante dura y se nos presenta lo que estábamos esperando desde el principio de la temporada». El veterano baloncestista tiene «muy buenas sensaciones” para el fin de semana, sin embargo, considera que «no podemos bajar la guardia en ningún momento a pesar de ser optimistas. Tenemos el equipo más fuerte físicamente». En palabras de la presidenta del club, Magali Rodríguez, declara que el «objetivo principal del proyecto es llegar hasta la División de Honor».

Al margen de su respaldo en el plano deportivo, la Fundación CB Canarias se encarga de impartir charlas en colegios para niños con movilidad reducida e incentivarlos a participar en Adein Tenerife. «Intentamos hacer ver a los niños mediante charlas en diferentes colegios de la isla que pueden formar parte del equipo y el deporte, independientemente de sus circunstancias», cita Santiago Cacho. El vicepresidente del Adein Tenerife reclama además la participación del público e invita a peñas y aficionados a acudir a disfrutar de las dos jornadas de la fase de ascenso en el pabellón tinerfeño. «El público es crucial para que los jugadores sientan el aliento y suponga un impulso para ellos», afirma.