«Ningún rival pensaba que íbamos a estar tan arriba»

¿Cómo califica la temporada del Santa Cruz Echeyde en la División de Honor?

Pues impensable [risas]. Desde el principio teníamos muchas ganas e ilusión de estrenarnos en la nueva categoría y creo que ninguna de nosotras imaginábamos que íbamos a sumar estos buenos resultados. Por tanto creo que la palabra adecuada a utilizar es impensable.

¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de este grupo desde que empezó el curso?

Ha sido un grupo unido. Hemos tenido baches, es verdad, pero también hemos sabido trabajar y sobreponernos para seguir continuamente a pesar de todos los inconvenientes.

¿Esos baches tienen que ver con la diferencia generacional que se puede encontrar en la piscina y en el propio equipo, en general?

Influye que hayan venido muchas jugadoras jóvenes, pero creo que todo eso lo hemos sobrellevado muy bien. En mi opinión, ha sido más el hecho de viajar, perder algún partido clave y que eso no nos haya supuesto un declive emocional del grupo, sino que nos hemos repuesto fácilmente. Pienso que puede ir más enfocado a saber concentrarnos partido a partido sin que nos influyan los resultados que hemos podido tener la semana anterior.

Se ve que es un equipo distinto con presión y sin ella. Ahí está el partidazo de todas ante un poderoso como el CN Terrassa (9-12) el pasado sábado.

Pues sí. Hicimos un muy buen partido. Quién iba a pensar que pondríamos poner difíciles las cosas a un equipo que está jugando en Europa este año. La verdad es que simplemente chapeau.

¿Piensa que las Guayotas son el conjunto revelación?

Sí. Igual que nosotras no nos esperábamos estar en esta posición a estas alturas de la temporada (séptimas empatadas a puntos con el CN Catalunya), ningún equipo rival creía que íbamos a estar tan arriba. Sabían que nos habíamos reforzado, que veníamos con muchas ganas, pero quizá pensaban que estaríamos un poquito más abajo en la clasificación. Entonces, sí creo que somos el equipo revelación.

¿Pero no creía como segunda entrenadora alcanzar este rendimiento y este puntillo?

Personalmente, pensaba que sufriríamos un poquito más. Al fin y al cabo sí ha sido bastante sufridillo porque todos los partidos de la segunda liga, los que estamos por abajo todos igualados de nivel, han costado mucho. Hemos ganado de uno, en penaltis... Es un golpe en la mesa llegar a la máxima categoría y estar justo detrás de los equipos más grandes.

Siendo ambiciosas, da la sensación que podían haber hecho algo más.

No, con lo que hemos hecho está más que luchado y merecido. Es plantar la semillita para que se haga una base de cara a los próximos años. Es un club que es muy ambicioso, que solo puede crecer y por lo tanto en el futuro se espera mejorar.

¿Y cómo se ha visto a nivel personal a lo largo de la temporada?

Bueno, ha sido un año de altibajos. Empecé fastidiada a nivel de lesiones, las cervicales que no estaban a punto, y es ahora en el tramo final de liga cuando estoy en mi mejor momento físico. También coincide con partidos bastante complicados. Entonces es difícil a nivel mental saber que no puedes ayudar al equipo tanto como te gustaría y al final está ahí para lo que haga falta. Si es un segundo, pues un segundo; si es una defensa para que otra compañera descanse, pues así es; y ahora que estoy cogiendo más minutos trato de rendir al máximo, que era mi objetivo desde el principio de temporada.

Además, en los últimos tres o cuatro partidos se le ha visto, incluso, jugando de lateral y además bastante cómoda.

Soy boya por obligación [risas]. En los equipos en los que he estado no había ninguna boya y como soy hábil con las manos y los pies pues mira, caí en esa posición. Pero desde pequeña siempre jugaba por fuera y por eso soy un poquito polivalente. A mí me gusta mucho jugar de boya y, de hecho, el año pasado me lo pasé muy bien. Pero claro, llegar a División de Honor como boya cuando tienes cubres de mucha altura y peso y yo, precisamente, no tengo esas características, me es bastante más complicado. El objetivo es echarle un cable a Emily [Nicholson] que es una crack y poderle dar los minutos de descanso necesarios durante el partido. Sí es verdad que al coger un poco más de forma también he podido ayudar un poquito más al equipo que por dentro. Esta posición exterior también me gusta muchísimo.