«Mi lesión marcó un antes y un después en mi carrera»

Tras ocho temporadas con el Granadilla y en la isla, ¿qué es lo que más destaca de Tenerife y su afición?

Podría destacar muchísimas cosas pero siempre se me viene a la cabeza su gente. Es distinto, es otro tipo de ambiente. Desde el primer momento que pisé la isla me calaron todas las personas. Creo que independientemente del club y del rendimiento, llevo tantos años aquí por la calidad de vida que hay en Tenerife, gracias a su clima y su gente. Es ideal vivir aquí. Además, siempre hemos tenido una afición que se hace notar. A diferencia de otros clubes o infraestructuras que hayamos podido pisar, desde que subimos a Primera División siempre nos han venido a ver. Viene muchísima gente, especialmente niñas y niños. Eso siempre es de agradecer. Esperamos que siga siendo así y que poco a poco sean cada vez más.

¿Cómo recuerda su entrada en el equipo en el curso 15/16?

Recuerdo llegar a la Isla tras abandonar el Espanyol, que también se encontraba en Primera División. El UDG Tenerife acababa de ascender. Un par de exjugadoras que trabajaron conmigo me invitaron a venir por su buen ambiente en el vestuario, su alto nivel deportivo y su proyecto futbolístico. Me vine a la aventura. Vine a Tenerife con solo 20 años, a muchos kilómetros de mi casa y mi familia. Aún así, fue lo mejor que he hecho. Ha supuesto un desarrollo personal y deportivo muy grande. Nunca pensé que estaría ocho temporadas con el equipo y que portaría el brazalete de capitana. Para mí es un orgullo.

¿Qué papel cumple como veterana en el vestuario?

El papel más relevante es sobre todo con la gente nueva. Tanto si hablan español o no, llegan nuevas a la isla donde no hay tanta gente y se encuentran solas e incluso desplazadas. Es normal. Las más veteranas y sobre todo las que son canarias como Mari Jose o Pisco intentamos siempre que se integren en el vestuario de la mejor manera posible. Que se sientan como en casa. Aportamos nuestro granito de arena para que se haga más amena la estancia y puedan alcanzar su mejor nivel profesional.

¿Cuál es su temporada más especial? ¿Y su partido?

Todas ellas me han aportado muchísimas cosas, pero si tuviera que destacar alguna temporada, sería la segunda de mi llegada. Todas éramos muy jóvenes y ninguna nos esperábamos que el Granadilla quedara en el cuarto puesto de la clasificación. Teníamos muchísimas ganas de conseguirlo, nos queríamos comer el mundo y así fue. Tuvimos la oportunidad de jugar contra equipos muy grandes como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. En el primer y segundo año en Primera nos dimos a conocer tanto en La Liga como en el país entero. Llevar a la isla y su equipo representativo por toda la Península fue muy especial. Me siento muy orgullosa de ello. Si me tuviera que quedar con un partido, sería donde conseguimos la victoria contra el Sevilla en el Heliodoro Rodríguez López y poder marcar en el campo histórico del Tenerife. Fue un momento muy especial y se lo pude dedicar a mis padres que estaban viéndome desde la grada. Creo que me voy a quedar con ese partido tan especial para mi carrera profesional. Jugar en el Heliodoro fue muy emocionante. Considero que todos los jugadores quisieran alguna vez pisar ese césped tan lleno de historia. A pesar de ser catalana, sentí un gran privilegio y orgullo al poder disputar ese partido ahí.

En la 18/19 sufrió una lesión que le costó estar en blanco el resto del año. ¿Cómo vivió esos meses? ¿En qué se refugió?

La lesión marcó un antes y un después en mi carrera. En ese año me lesioné en un partido con la selección catalana por una entrada bastante dura. Estuve muchas semanas sin poder caminar y tardé nueve meses en volver al campo. Hay muchos cambios en el cuerpo y la mente durante ese tiempo. Fue una lección de vida que me aportó mucha experiencia. Sin embargo, las lesiones siempre te alejan del campo, y yo, mientras estuve en casa, me refugié en la música [canta y toca la guitarra]. Volver no ha sido fácil, pero siempre he tenido la confianza por parte del cuerpo técnico y la directiva. Gracias a ello he tenido un gran aprendizaje de lucha que ha seguido estando vigente hasta este momento. Este año estoy disfrutando como nunca, tengo muchísima ilusión. Me encuentro bien tanto física como mentalmente y eso es un regalo para mí.

Octavas en la tabla de clasificación, ¿cómo afrontan las últimas jornadas?

Estamos muy positivas. Tenemos una dinámica muy buena en el equipo y creo que gracias a los cambios en estas dos últimas temporadas hemos madurado mucho como conjunto. Nos hemos consolidado en Primera División y estamos dispuestas a luchar para conseguir la sexta posición. Nuestro objetivo es ese y sería ideal centrarnos en esos puestos. Ha sido una muy buena temporada en la que nos hemos enfrentado contra grandes equipos, les hemos ganado y creo que el equipo se lo merece. Estamos preparadas para luchar contra todo en estas últimas siete jornadas.

¿Qué sueño le queda por cumplir como futbolista?

Como futbolista me encantaría disputar la final de la Copa de la Reina. En muchas ocasiones la hemos tenido ahí, pero no ha podido ser. Sería un sueño poder ganarla. También lo sería poder representar a mi país en la Selección Española. Esa es una de las metas que me pueden quedar por cumplir. Ser jugadora en la selección catalana ha sido un objetivo que ya he podido realizar y estoy muy orgullosa de ello. Sin embargo, lo más importante para mí es poder seguir jugando muchos años más y de la mejor manera posible.

A pesar de ser pronto, ¿sabe a qué se quiere dedicar cuando se retire del fútbol?

Por suerte tengo mucha experiencia en Primera y estoy en mi mejor época. La experiencia que he tenido en los campos me ha ayudado para tener fuerza y seguir muchísimos años más. He estudiado el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me gustaría dedicarme a la preparación física e incluso hacer de coaching dentro del mundo del fútbol. En cuanto al lado profesional, quiero seguir aquí. En cuanto a lo musical, me gustaría seguir trabajando para mí y ver lo que puede surgir ahí.