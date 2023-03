El Paso trató de imponer su dominio desde el inicio, haciéndose con la posesión del balón frente a un equipo malagueño agazapado en su parcela y apostando por un juego directo para llevar el peligro a los dominios de Kellyan.

El Estepona dio el primer aviso con un centro del ghanés Fobi, desde la banda derecha, para un remate de cabeza mordido de Júnior que terminó manso en las manos de Kellyan. Con el desarrollo de la primera mitad, a ambas escuadras les costó superar el buen posicionamiento defensivo de su rival, por lo que las ocasiones brillaban por su ausencia.

Superada la media hora de encuentro llegó el primer acercamiento claro de los verdinegros con un disparo de Robe Moreno, escorado a la derecha, que se encontró con la segura parada del exblanquiazul Razak.

A continuación, el encuentro entró en una fase insulsa para el público, en cuanto a oportunidades se refiere, pero interesante desde el punto de vista táctico. Los equipos se mostraron férreos atrás, sin conceder opciones, lo que derivó en que los cancerberos Kellyan y Razak fueran meros espectadores del primer acto.

Tras la reanudación, el Estepona sorprendió logrando el 0-1 en una jugada aislada en la que Adrián Verde conectó un disparo, sin dejar botar el balón, desde fuera del área, que se envenenó y superó por alto con una parábola al alicantino Kellyan. Con el marcador en contra, el cuadro pasense trató de reponerse, avisando de sus intenciones con un tiro de Joan Piera, desde fuera del área, que terminó marchándose alto.

Acto seguido, Razak atajó un tiro de Guti, tras un rechace de la zaga malagueña. Manolo Sanlúcar trató de darle más profundidad a los verdinegros con la entrada a escena de Eneko Zabaleta, así como de Dawda y Fede Olivera. Sin embargo, los palmeros se mostraron incapaces de romper la barrera defensiva de unos malagueños, que manejaban los tiempos del juego para no sufrir.

En el minuto 75, Júnior estuvo a punto de sentenciar con un disparo, en boca de gol, pero el tinerfeño Ayoze Placeres apareció de forma providencial para mandar el balón a córner. Poco después, un potente tiro de Raúl Caballero, desde el vértice derecho del área, se marchó alto.

En las postrimerías, el Atlético Paso se volcó en busca del empate, y pudo lograrlo con un cabezazo de Fede Olivera, a la salida de un córner, que no encontró la portería de Razak. Los futbolistas de Manel Ruano controlaron el empuje de un precipitado equipo palmero para evitar que los verdinegros rescatar un punto.

Sanlúcar: «Nos faltó fútbol y corazón»

Manolo Sanlúcar felicitó al Estepona por el triunfo, porque supo leer mejor que el Atlético Paso el desarrollo de un partido que siguió el guion esperado, con la tendencia de porterías a cero y la capacidad del ganador de aprovechar una ocasión de gol. El entrenador local contó que había insistido en ese mensaje en el vestuario. «Lo hablamos en el inicio y en el descanso», explicó. «No podíamos perder la concentración, nuestra portería tenía que estar a cero; y si nos teníamos que ir a casa con un 0-0, no iba a pasar nada», comentó Sanlúcar en rueda de prensa. El técnico del Atlético Paso fue autocrítico. «Nos faltó mucho fútbol, velocidad en el juego y picar más en los espacios sin tanto balón al pie», detalló antes de aportar el dato de que el conjunto palmero fue capaz de crear las mejores ocasiones siguiendo esa pauta. Llevando el análisis al «tramo final» del partido, admitió que al Paso también le faltó «más corazón y empuje, porque si un equipo no tiene fútbol, necesita meter al rival en su área y provocar ocho faltas, cuatro córners y cinco saques de banda, y no pasó».