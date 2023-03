Patricia Llabrés, jugadora del Haris: «Somos un equipo un poco como el ‘ave fénix’»

¿Cómo afronta el Tenerife Libby’s la lucha por el título desde la fase de cuartos?

Sinceramente, nosotras pensábamos conseguir otro resultado. La verdad es que teníamos la esperanza de poder quedar segundas y ahorrarnos esta primera fase de playoff, pero bueno, no fue nuestro mejor partido. Está claro que esta semana estamos trabajando para afrontar de la mejor manera posible el partido y, sobre todo, sacar la victoria en Socuéllamos, el mismo rival de cuartos.

¿Y qué es lo que le ha ocurrido al equipo? ¿Tal vez la Champions, las lesiones y las bajas han condicionado demasiado la trayectoria del club?

Está claro que hemos encadenado desde que terminamos Europa pues lesiones y bajas. Pero ahora mismo no creo que sea el motivo principal por el que hemos perdido. Hay una serie de circunstancias, a nivel de juego es posible que no estemos a nuestro mejor nivel. Obviamente, algo se habrá notado el jugar en Champions League y las bajas y cambios, pero creo que en esta fase en donde todo pesa pasará. Creo que el equipo está bien, todas prácticamente estamos al 100% y como dije antes, dio la casualidad de que el sábado ante el Kiele no fue nuestro mejor partido a nivel técnico y táctico. Vamos a intentar sacar la victoria el sábado para volver a casa con más tranquilidad.

El cuento parece que se repite. Se generó alguna duda antes de la Copa de la Reina y al final ustedes la tienen debajo del brazo.

Sí [risas]. Lo de la copa fue muy raro porque encadenamos lesiones. En mi caso, ni siquiera pude entrenar la semana de copa, solo el día antes. Y así fuimos. Pero sí es verdad que habían muchas ganas, mucha ilusión de poder llevarnos el título. Obviamente, no éramos las claras favoritas. El playoff por el título es otro tipo de competición, tienes más oportunidades de jugar, está claro, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en Socuéllamos otra vez sabiendo cuáles han sido nuestros errores anteriores. Estamos preparando el cruce para conseguir la victoria allí y venir a casa para cerrarlo.

¿Puede tener alguna incidencia la derrota del sábado ante este equipo?

A nivel mental es posible que pese un poquito porque es el último partido. Esto nos sucede hace dos semanas y estás un poco más tranquila porque tienes tiempo de poder prepararlo o poder asimilar los errores. Sabemos el por qué perdimos. Ellas jugaron mejor, pero nosotras no estuvimos a nuestro nivel y somos conscientes de que fallamos en ello. Sabiendo todo eso, ya vamos con otra predisposición el sábado e iremos a apretar desde el principio. Nos faltó un poco de convicción y nos costó pensar un poco que podíamos ganar y quedar segundas porque sobre todo Avarca Menorca perdió contra el Haro Rioja (3-2) y se nos escapó. Somos conscientes de esto y todo depende de nosotras mismas.

Decía el presidente del Tenerife Libby’s, David Martín, que no sabe qué es mejor, partir desde los cuartos o estar directamente esperando desde la semifinal por eso de tener dinámica deportiva y la exigencia semanal.

En el caso de la Copa de la Reina, en mi opinión, es prácticamente lo contrario y sobre todo cuando se trata de equipos experimentados creo que el jugar directamente desde semifinales te ayuda. El año pasado jugamos los tres partidos y fue un cansancio y eso pesa mucho. En cambio, el playoff es otro tipo de competición. Tienes un partido y se afronta como si fuera uno de liga regular. Pienso que está bien jugar desde cuartos, pero si estuviéramos en semifinales también estaría bien, vamos [risas].Al final, lo más importante es la cabeza y el cuerpo. Nosotras que veníamos de todos los avatares, tal vez ahorrarte unos cuartos igual nos hubiese venido bien. Realmente no lo sé, la verdad. Vienes rodado y pillas al semifinalista; viene el de cuartos y le ganas por estar más descansado. Una paradoja. Complicado, la verdad es que de cualquier manera tenemos la convicción de que debemos llegar a las semifinales, eso es lo primero.

¿Pero considera que el Tenerife Libby’s es el favorito al título a pesar de partir desde los cuartos?

Ahora mismo creo que somos el favorito porque hemos ganado todo a nivel de títulos y hemos sido el único equipo que seguíamos en Europa con una fase de Champions... Para la gente a lo mejor no somos las favoritas porque en la liga regular hemos tenido altibajos y no como el equipo de Las Palmas (Hidramar Gran Canaria), pero claro está que los títulos nos los hemos llevado nosotras [risas]. No somos las favoritas posiblemente, pero el conjunto al que tienen que robar el título es el nuestro.

¿Y qué tiene que hacer para revalidarlo?

Somos un equipo un poco como el ave fénix, renacemos. Es posible que no seamos tan regulares como el año pasado, pero cuanto más difícil se nos ponen las cosas, mejor las sacamos. El perder contra Kiele y saber que no hemos estado a la altura y que dependía de nosotras, nos deja claro que somos conscientes de que podemos conseguir pasar a semifinales, poder llegar a la final de liga y conseguir el objetivo, que sería en este caso el tercer título. Es en lo que pensamos.