Español pide concentración máxima del Echeyde contra el Apollon griego

El entrenador-jugador del Tenerife Echeyde, Albert Español, demandó a sus jugadores “máxima concentración” en el encuentro de semifinales de la LEN Challenger Cup que debe disputar este miércoles en la piscina Serafeio de Atenas (18:00 horas, LEN TV) ante el poderoso Apollon Smirnis, en lo que será el choque decisivo para conocer si por primera vez en la historia del waterpolo canario se planta un equipo en una finalísima europea.

Será la vuelta tras disputarse el pasado día 1 una ida en la que el conjunto chicharrero se impuso por un marcador de 11-10 en la Acidalio Lorenzo, un hito al tratarse de una victoria ante un equipo con bastante experiencia europea y que en la actualidad es tercero de la liga griega con un balance de cuatro victorias por tres derrotas. Y más importante aún es el gol de ventaja que se llevan los tinerfeños tras ganar en un encuentro de máxima tensión que solo se decidió en los últimos segundos.

Advierte entonces el entrenador catalán que en la piscina Serafeio "hay que ir con mucha ilusión por lo que representa este partido para nuestra historia, como club, equipo y jugadores", siendo muy conscientes de que el rival "es muy complicado y fuerte y que, además, allí nos espera un ambiente muy difícil y duro".

Recordó que "todo esto es nuevo para los jugadores. Ninguno de ellos nunca han llegado a una semifinal europea y salvo uno nunca ninguno de ellos había jugado en competición europea. Siempre les intento hacer ver que es algo especial y que no se sabe si se va a repetir" por lo que "tienen que aprovecharlo y disfrutarlo. Es fundamental que le den importancia a lo que estamos viviendo", resalta.

Albert explica que al Apollon, "ya lo vimos en Tenerife, y es un equipo muy completo y con todas las posiciones muy bien cubiertas. Son muy buenos jugadores individualmente. Rotan continuamente y el nivel de todos ellos es muy alto. Les convierte en un equipo muy bueno y difícil de jugar. Tenemos que tener máxima concentración ante un grupo de estas características", alerta.

"Creo que plantearán el partido muy distinto al que jugaron en Tenerife. Probablemente serán más agresivos, con más cuerpo a cuerpo, aprovechando el público y el ambiente que se crea allí. Será un enfrentamiento mucho más agresivo y de contacto", detalla.

No dudó en señalar que esta cita se prepara con un componente táctico importante, "pero sobre todo tenemos que empezar bien porque cuando vas a ambientes hostiles muchas veces al principio puede que te cojan desprevenidos y empiezas mal. Creo que esa es la clave, que empecemos bien en esa primera parte".

El entrenador-jugador señala que el grupo "está bien, aunque el partido del sábado ante el Rubí, que pensábamos ganar, pues perdimos (10-13). Fue un jarro de agua fría". No obstante, "no creo que afecte mucho para el partido del miércoles porque es tan especial y esperado por todos, que no creo que el hecho de haber perdido condicione el choque ante el Apollon".

"Ese partido fue producto de la concentración y el tener en la cabeza a los helenos. Tenemos que tener máxima concentración y estoy seguro que no nos faltará. Puede ser que la primera parte sea mala, pero no por falta de concentración", concluyó.

El equipo viajó este martes rumbo a Madrid para conectar con la capital griega, en donde se entrenará nada más llegar. El día del partido previo al choque volverá a tirarse a la piscina ateniense. El jueves y viernes entrenará con el Olympiakos y volará a Madrid para enfrentarse al Real Cano (15:30 horas) en partido de la División de Honor.