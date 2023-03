Ramis: «Hemos superado a un adversario muy potente»

Luis Miguel Ramis elogió por largo rato la actitud, el comportamiento, el fútbol y la interpretación magistral que su equipo hizo del derbi ante Las Palmas. No era para menos. El CD Tenerife había completado una actuación soberbia, de diez, y el técnico tarraconense quiso reconocer a sus futbolistas «el trabajazo» que completaron durante los 90 minutos del clásico. «Nosotros teníamos la necesidad de los tres puntos. Esto está genial y nos encanta, el partido ha sido redondo y la afición lo ha disfrutado, pero queríamos vernos más arriba en la clasificación porque de verdad lo merecíamos», comenzó Ramis.

A renglón seguido, se refirió a la contundencia del marcador en el contexto de una temporada de pocos aciertos para el representativo. «La poca efectividad de otras veces se ha transformado en cuatro goles. El persistir y el insistir te hace llegar a estas situaciones. La falta de anotación que nos ha lastrado durante otros momentos de la temporada, hoy [por ayer] no; y hemos superado durante 90 minutos a un rival muy potente que va a pelear por subir a Primera División. Sin olvidarnos de lo fundamental, y es que teníamos necesidad de puntos», puntualizó.

Ramis no ocultó que su vestuario se llevó el gran alegrón de este curso. «Se lo merecen todas las semanas, pero especialmente en esta oportunidad tiene más premio y lo sabíamos. Teníamos muy claro cómo encarar el partido y lo hemos hecho bien. El gol nada más empezar y el gol antes de irnos al descanso han sido golpes duros para Las Palmas, pero es que además no han tenido posesiones largas, no les hemos dejado respirar.... Estoy muy contento, es un sábado para disfrutarlo cada uno como quiera», fue otro de sus mensajes durante una larga y muy reflexiva alocución ante los medios de comunicación.

Además, habló de la comunión con la grada. «Estamos muy satisfechos de darle una alegría a una afición, que espera mucho de nosotros y que no ha recibido nada en otras ocasiones», indicó. Dicho lo cual, se refirió al plan de partido y a su afán de mantenerlo casi inalterado hasta la conclusión. «Ni el 1-0 ni el 2-0, tampoco el 3-0 nos ha hecho cambiar nada. Hemos seguido de la misma manera y al mismo ritmo, en la medida que tuviéramos fuerzas para ello. Teníamos previsto cómo refugiarnos si hacía falta y lo único que ha podido modificarnos la idea han sido la lesión de Elady, que nos obligó a utilizar una ventana de cambio en la primera mitad; y luego las molestias de hombres como Sergio González y José León. Me estaba gustando mucho el trabajo de David por la banda, pero con León en esa situación hemos tenido que meterle de central izquierdo; e irnos al 5-4-1. Ahí ellos se han acercado un poquito más al área. Esos desajustes son lo único que han desvirtuado el trabajazo que ha hecho el Tenerife en un partido que, sin duda, lo necesitábamos», adujo el entrenador.

El jefe del banquillo blanquiazul finalizó su comparecencia con elogios al gran héroe de la tarde, el bigoleador Gallego. «A Enric se le puede recriminar poco, incluso cuando no marca. El trabajo que hace es descomunal. Los dos más veteranos –en alusión a Aitor Sanz y él– así como Nacho Martínez han sido de los más destacados y el resto ha remado muy bienal ritmo de ellos», quiso remarcar. En el mismo sentido, valoró el comportamiento de los arietes «también las veces que no son 100% efectivos».

A modo de resumen, desgranó que lo mejor fue «la actitud del equipo y su nivel de conocimiento del partido». «Para hacer esto que han hecho hay que tener las cosas muy claras. Y la comunión y el contagio con la grada desde el principio ha sido fundamental», reiteró. Antes, hubo margen para preguntarle por algunas curiosidades, tales como el lanzamiento de penalti que transformó Nacho, un defensa. «Está entre los que podían tirar penaltis de inicio. Hoy eran él, Enric y Elady. En su caso, ha hecho un partido tremendo en todos los sentidos y el gol era rubricarlo. Entiendo que lo habrán hablado entre ellos, pero la realidad es los lanza muy bien», indicó.

Lo que no hubo en su rueda de prensa fueron pistas respecto a su futuro, con un contrato que vence en junio y no está renovado. «Me encantan estos ambientes, me recuerdan muchas cosas y celebro que todo haya salido bien», se limitó a decir.

Fue, por cierto, un derbi con alta participación de futbolistas forjados en la cantera. De hecho, al final coincidieron sobre el verde del Rodríguez López tres talentos de la fábrica de Geneto como son Teto, David Rodríguez y Javi Alonso. «Son futbolistas capaces, aportan y dan nivel. Yo no me caso con apellidos ni nacionalidades. El que rinde, se llame como se llame va a jugar o tener opciones de jugar. Ahora, ojalá puedan seguir sumando minutos», cerró Ramis.