Mari Jose, jugadora de la UD Granadilla Tenerife: "Ya nos merecíamos tener algo de suerte"

Menudo regalazo el que se hizo el sábado...

Sí, un super regalo para el equipo, para mí y para todos. Algo así nos hacía falta.

Son solo tres puntos, ¿pero se podría hablar de que esta es de las victorias más significativas del equipo en estos últimos tiempos, y también de los goles más importantes que ha hecho?

Ya nos merecíamos tener algo de suerte. Este año hemos tenido bastante mala suerte en partido que teníamos medio dominados y que al final se nos han ido por diversas circunstancias. Ayer [por el sábado] fue todo lo contrario, el equipo hizo un partidazo, pusimos en práctica lo que nos dijo el míster toda la semana, el balón entró... Y así llegó la victoria, aunque incluso el empate ya era muy bueno para nosotras.

¿Hubo alguna celebración especial?

La fiesta la montamos en el vestuario. Fue un bombazo. Nunca habíamos ganado allá, y hacerlo contra un todopoderoso Real Madrid, que tiene un equipazo y con jugadores un nivel espectacular, de las mejores del mundo, es algo fantástico. Llegamos con nuestras armas, le plantamos cara y le ganamos el partido. Por eso lo celebramos a lo máximo en el vestuario. Y yo en especial porque salgo y marco el gol de la victoria para rubricar el trabajo del equipo. Me regalo yo misma una victoria contra el Real Madrid. La felicidad es doble.

Seis puntos seguidos, tres con una goleada y los otros tres en el campo del segundo clasificado. ¿Es este el Granadilla que les hubiera gustado que se viera todo el año?

Sí. Es el Granadilla por el que llevamos trabajando toda la temporada, el que siempre ha tenido la identidad de ser competitivo y guerrero; y en estos últimos partidos hemos sido nosotras. Es una buena noticia en el objetivo de acabar la temporada de la mejor manera posible.

Precisamente en estos dos últimos partidos le ha tocado salir desde el banco, algo que no es habitual en usted. ¿Cómo lleva este rol o solo es algo coyuntural?

Es verdad que hay muchos partidos en los que he salido de entrada, pero en estos dos tengo otro rol. Sé que me toca seguir trabajando para el equipo para tratar de aportar lo que el míster y el equipo necesitan. Una siempre trata de dar todo de sí, ya sea como titular o saliendo desde el banco; y evidentemente este es un rol complicado porque no estoy acostumbrada, pero intento hacerlo lo mejor posible porque lo importante es ayudar al equipo.

El sábado ganan el partido con un gol en el minuto 84, pero en cambio este curso varios partidos se les han escapado por tantos recibidos en el epílogo. ¿Es este el mayor debe del equipo esta temporada?

Sí. En esos momentos no hemos podido cerrar algunos partidos; y luego el rival también te juega. Son resultados dolorosos porque ves que tienes controlado el encuentro durante muchos minutos y al final se te escapa.

¿Y el trance más doloroso de esta campaña puede haber sido la derrota contra el Alhama en los cuartos de la Copa de la Reina?

Sí, totalmente. Nos medimos a un equipo que no generó nada mientras nosotras generamos mucho. Es verdad que los nervios, y la ansiedad provocaron que el equipo no jugara mejor y no marcara. De esos tenemos que aprender, y de hecho creo que se ha visto a un equipo diferente y capaz de ganar a cualquiera.

¿Llegó a haber dudas porque el equipo no terminaba de arrancar? ¿O es que desde fuera estamos malacostumbrados a verlas siempre muy arriba?

Creo que es más bien lo último, que están malacostumbrados a vernos ahí arriba. Empezamos las temporadas medio regulín, pero acabamos on fire. Este año la liga está muy apretada y no ha sido así para nosotras; y cuando nos vemos en zonas cercanas al descenso, te entra un poco la ansiedad y los nervios porque no estás acostumbrada a esta situación. Repito, tenemos a la gente malacostumbrada, pero hay que tener en cuenta que la competición es cada vez más exigente, con rivales que pueden ganar a casi cualquiera.

Justo tras la eliminación con el Alhama José Herrera se puso como meta el acabar al menos octavos para evitarse las previas de la Copa el próximo año. Parecía un reto muy complicado, ¿pero ahora todo se ve de otra manera?

Nosotras teníamos muy claro desde hace semanas, incluso antes de lo del Alhama y de perder contra el Valencia, un partido que se nos escapa por una expulsión, que lo primero era salvar la categoría y después pensar acabar entre los ocho primeros. Ahora todo se ve más bonito porque lograr la victoria en la visita al Real Madrid es algo con lo que casi no se cuenta; esos tres puntos ayudarán mucho para darnos un impulso, pero siempre mirando primero en la salvación matemática.

Quinto gol suyo en la liga de este año. ¿Se pone algún propósito para lo que queda de curso?

No, la verdad. Simplemente trato de superarme cada año, pero no solo por los goles, sino competitiva y físicamente. Creo que esta temporada estoy muchísimo mejor que la anterior; los números están ahí, no por goles, sino por rendimiento. Y por eso mi idea es intentar seguir aportando todo lo que pueda y más para disfrutar de todo lo que me quede de fútbol.