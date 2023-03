Raquel Álvarez, entrenadora del Tenerife Clarinos: "En estas cinco jornadas toca disfrutar"

¿Se quitan un peso de encima con la victoria del domingo?

No se trata exactamente un peso que nos quitemos porque la situación es la que es; pero sí lo sentimos como la recompensa al trabajo que han venido haciendo las chicas durante estos meses. Simplemente por eso ya nos lo merecíamos.

Lástima que ese acicate en forma de triunfo llegue tan tarde...

Pues sí,una lástima. Lo he hablado con parte del cuerpo técnico, que si el orden de partidos del calendario hubiera sido el mismo de la primera vuelta, a lo mejor esta victoria hubiera llegado mucho antes y tal vez nos habría servido para recomponernos de una mala dinámica. Pero la realidad es que este marcador positivo llega tarde porque no hemos sacado la victoria en otros partidos en los que debíamos hacerlo. Aún así, estamos felices porque ganar siempre gusta.

Paradójicamente, este triunfo llega remontando en el último cuarto, que había sido el momento en el que se les habían escapado varios partidos que tenían relativamente controlados...

Pues sí. Empezamos muy mal en el primer cuarto, pero supimos reaccionar, y ya en el último cuarto la aparición en ataque de Aisha Sheppard nos ayudó, y a la vez motivó mucho al resto para que el trabajo colectivo en defensa fuera todavía mejor.

Y en relación a esos partidos que se les han escapado en el epílogo, ¿ha pensado cuántas victorias más podría tener ahora el Clarinos?

Hay dos que tengo muy marcados. El del Jairis, obviamente, del que estamos a la espera del recurso que hemos presentado; y luego el día de Lugo, contra el Ensino. Ese encuentro lo merecimos ganar, porque hicimos un buen partido. Quizá con esas dos victorias el equipo habría sacado alguna más. No lo sé...

¿Es complicado trabajar en el día a día en medio de una racha tan mala?

Sí, es muy complicado encontrar una motivación cuando no la hay. Pero estoy muy agradecida porque a lo largo de estas semanas tanto las chicas como el resto del cuerpo técnico han hecho su trabajo al cien por cien.

¿Qué le ha faltado al equipo para estar algo más arriba?

Consistencia y constancia. Siempre ha habido ratitos de buen baloncesto, pero no durante los 40 minutos. Y cuando el equipo recibía un parcial ya no era capaz de recuperarse. Quizá también nos faltó la ambición por hacerlo; pero a veces, cuando estás en medio de una mala dinámica, la cabeza te juega malas pasadas. Cuando había que dar un pasito hacia adelante, nosotros lo hacíamos hacia atrás.

¿También influyó, aunque sea un factor que queda ya algo lejano en el tiempo, la marcha de jugadoras de peso como Krivacevic y Ocete?

Es verdad que Tina era una jugadora de mucha calidad y muy importante, y seguramente habría aparecido en algunos partidos para ayudarnos; lo mismo que Gaby, una base con mucha experiencia en la competición y con conocimiento de juego... Pero son todo supuestos. Me quedo con que las que han estado aquí lo han puesto todo de su parte.

Dando casi por hecho el descenso del equipo, ¿qué objetivo se marca para estas últimas cinco jornadas?

Pues disfrutar. Que las jugadoras se sientan jugadoras y se lo pasen bien haciendo algo que les gusta, independientemente de si llegan o no los resultados. Esta liga es una de las más competitivas de Europa, en la que hemos sufrido durante toda la temporada; pues ahora, toca disfrutarla.

Habla de liga competitiva y jugadoras profesionales, pero la protesta que han presentado por un error de la mesa en el duelo contra el Jairis no es el único lunar de este estilo que se produce este año relacionado con el arbitraje. ¿No duele sufrir este tipo de déficits?

Sí, sí. Es verdad que son errores humanos, pero errores que se podrían subsanar, y este ha sido un año complicado en este aspecto, porque por ello se han decidido varias victorias. También sé que la Española se escuda que para una mejora son necesarios más medios económicos, y no todos los clubes pueden o están por la labor. Habría que encontrar una fórmula para avanzar y mejorar en este aspecto.

Siempre se ha mantenido en la sombra dentro del Clarinos, y la posibilidad de asumir un papel principal le ha llegado en un momento muy delicado. ¿Se arrepiente de haber aceptado?

No me arrepiento, porque se trataba de un momento y una situación en la que el club necesitaba de mi ayuda. Siempre he sido muy feliz en mi papel de entrenadora ayudante, pero no me arrepiento en absoluto de haber dado el paso. En otra situación seguramente lo habría disfrutado mucho más, pero estoy muy agradecida por esta oportunidad. Siento no haber podido hacer nada más para que las cosas fueran mejor.

¿Podrá asumir el Clarinos el papel habitual en estos últimos años de club que baja pero que vuelve a ser candidato para subir?

No lo sé. Primero hay que cerrar esta temporada y luego ya ver cómo se plantea la situación en Liga Challenge. Que ese paso atrás nos sirva para aprender de los errores para mejorar algunas cosas que no hemos hecho bien. A día de hoy es muy complicado saber cuál va a ser el objetivo, solo el tratar de no cometer los errores que ya hemos cometido.

¿Y por dónde pasa el futuro de Raquel Álvarez?

Pues pasa por seguir trabajando y ayudando en el club, en la situación en la que ellos consideren. Pero primero desconectar un poco porque la temporada ha sido muy dura, sobre todo mentalmente. He trabajado y he sufrido mucho.

Pero supongo que no se cerrará la puerta a seguir como entrenadora jefa...

No, no me la cierro, pero no sé lo que va a pasar.