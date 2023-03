"Nos importa bien poco que la gente piense que no somos favoritas"

La central estadounidense no duda de la capacidad del Tenerife Libby's para sobreponerse a las adversidades y confía plenamente en el trabajo programado para poder alcanzar la final de la Liga Iberdrola y ganarla a pesar de que no se les consideren favoritas.

¿Cómo llega el Tenerife Libby's al momento decisivo de la liga regular? ¿Cómo se encuentra el grupo?

Estamos dando buenos pasos en esta parte final de la competición y el enfrentamiento contra el Kiele Socuéllamos será una muy buena prueba de cara al playoff decisivo.

Son vitales ganar estos tres puntos y esperar que el Avarca Menorca pierda o gane por 3-2 con el Haro Rioja.

Es buena la sensación de depender de nosotras mismas y hacer nuestro trabajo. Luego podemos ver lo que pasa.

El Haris viene de una temporada que está siendo muy dura y que ha desgastado al equipo, principalmente por su participación en la CEV Champions League. ¿Todo eso lo puede pagar el equipo en el momento decisivo?

Creo no ha sido nada fácil para nosotras, pero toda la programación que hemos tenido y desarrollado nos hace estar preparadas para este tramo final de la temporada.

Y por medio, la baja de Avie Niece cuando mejor estaba jugando el equipo. ¿Esta incidencia ha condicionado el trabajo del grupo?

Avie Niece era una gran jugadora y nos ayudaba mucho, pero no se sentía bien con lo cual tampoco nos podía ayudar de la forma adecuada. Ahora es feliz fuera de la cancha y se producen sensaciones encontradas: ahora es feliz, pero nosotras estamos arreglando la situación para hacerlo lo mejor posible.

Pero hizo un roto cuando mejor estaba jugando el Tenerife Libby's.

Es duro pensarlo y haberte quedado preguntándote "y si...". Es una incógnita. Ahora somos los que somos y pienso que ahora lo que toca es estar preparadas para lo que viene por delante.

¿Y cómo se han integrado en el grupo Brooke Kanas y Laura Rodwald, refuerzos que llegaron tras la salida de Avie y la lesión de Lisbet Arredondo?

Ha sido difícil porque vienen de dos estilos distintos pero están haciendo un proceso de integración bastante bueno. Por ejemplo, la semana pasada contra el Sant Cugat Brooke hizo muy buen partido y está integrándose poco a poco.

A pesar de todas piedras en el camino ganaron la Copa de la Reina cuando pocos creían que podrían hacerlo.

Sí. Es difícil sentir que la gente no confía en tí o en el equipo, pero tenemos un grupo reducido de personas alrededor que hace continuamente que nos volquemos en ello y que trabajemos para intentar ganar por ellos.

Pero era muy complicado, a la baja de Avie se sumó la de Lisbet, dos jugadoras referentes.

Sí, la capitana. No es poco. Todos estos baches que han surgido a lo largo de la temporada y todo eso nos va a ayudar para estar preparadas en este tramo final. Es una enseñanza, lo que ha pasado nos ayuda a superarnos.

El Tenerife Libby's ha destacado por ser el equipo de las remontadas, por eso de cómo se han desarrollado los partidos en los que siempre parece que empiezan frías y luego tienen hacer un sobreesfuerzo.

Sí [risas]. Es bueno ver cómo luchamos juntas y como no dejamos de pelear por mucho que tengamos seis o siete puntos por debajo. Confiamos en nuestro trabajo y vamos punto a punto llenando el marcador hasta llegar al tanto 25. Hasta el punto 25 no se termina el set.

Independientemente de que si juegan los cuartos o las semifinales del playoff, ¿considera que el Haris sigue siendo el favorito?

Por mucho que este fin de semana tras jugar con el Kiele quedemos segundas, no estamos en la primera posición y eso refleja que no somos las favoritas. Pero con eso no nos importa lo que piense la otra gente, sino lo que realmente crea el equipo. Nosotras creemos en nuestro trabajo. Es normal que se crea que un tercer clasificado no sea capaz de ganar una liga, pero nosotras sí podemos hacerlo. Nos importa bien poco que la gente piense que no somos favoritas.

Y nivel personal cómo se encuentra.

Cada vez me estoy sintiendo más cómoda en el equipo. También como el equipo está creciendo el rendimiento mejora y estoy encontrando mi sitio.

¿Le gusta Tenerife?

Es muy distinto del sitio de donde vengo, en donde hay mucha nieve (Manitowoc, Wisconsin). Aquí la gente y su cultura me estoy sintiendo como en casa. La gente es muy cercana. Parece que estoy en mi sitio.