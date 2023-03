Un tinerfeño en la ruta olímpica

Este domingo comenzaron los Campeonatos de Europa de la clase de vela Laser, aquella que hizo olímpicos a los tinerfeños Javier Hernández y Alicia Cebrián, los últimos en acudir a los Juegos en el equipo español de vela. El siguiente en alcanzar este hito podría ser Leopoldo Barreto. Por lo pronto, está en el camino y este fin de semana emprendió la ruta mediante la que pretende reproducir los mismos éxitos que ya ha rubricado en categorías inferiores.

«La mejoría del año pasado, que fue el primero que entré en el equipo senior, fue muy grande. Ahora lo que quiero es acabar con los mejores, pero estaría muy satisfecho si hago un top 30, porque sería la primera vez», responde desde Andorra, sede de los Europeos, que se disputan este año en las aguas del golfo de Génova.

«Sí que he conseguido metales en categorías inferiores. En 2021 fui segundo en el Europeo Sub 21, pero no tiene nada que ver con la categoría senior», explica. «Mi objetivo es aprender y mejorar todo lo que pueda», responde desde la humildad que le hizo crecer en el Real Club Náutico de Tenerife, crucial en su formación y preparación como regatista de élite.

«Mi historia pasa por la influencia de mi madre, porque en su familia casi todo el mundo navegaba. Yo empecé por pasar entre risas los fines de semana con amigos, desde los ocho años, pero me empezó a gustar y en el Náutico fue donde hice mis primeros entrenamientos a otra escala con Javier Hernández y Airam Rodríguez [ambos olímpicos] y con muy buenos resultados», esgrime.

Su entrenador es el brasileño Gustavo Lima, triple campeón mundial de Láser y tres veces olímpico

Su progresión iba a más. «Metí un salto brutal y aquí estoy, pero no ha sido fácil. Es un camino que requiere de muchos sacrificios, pero sobre todo de muchas privaciones. Sin ir más lejos, en Carnavales, fiesta hubo poca», bromea. «He pasado de entrenar solo fines de semana a hacerlo cinco días de siete», explica respecto a su rutina, casi marcial, en la búsqueda de un sueño que pronto puede ser olímpico.

«Estar en esta dinámica te obliga a cuidar hasta el más mínimo detalle y dedicar todo el tiempo disponible a la navegación. También exigirme mucho en cuanto a alimentación, rutinas, etcétera. Quizá los días libres me pudiera apetecer hacer otras cosas, pero el entrenamiento es fundamental. Y al final, uno lo hace con gusto», relata Barreto –cuyo ídolo es Rafa Nadal–, que ha experimentado un salto cualitativo extraordinario desde que se puso en las manos de un deportista de élite.

«El mejor ejemplo lo tengo con él», resume. Se refiere a Gustavo Lima, tres veces olímpico y las tres a las puertas del podio. «Ha sido cuarto, quinto y sexto en los Juegos. Y además comparto habitación siempre con Joaquín Blanco y con Joel Rodríguez, que han sido nuestros dos últimos representantes en los Juegos. Así que estoy rodeado de gente que ya conoce lo que es haber competido a ese nivel», indica.

Y como a solo unos meses de París 2024 ya todo el mundo a su alrededor habla de sus Juegos, por supuesto Barreto los ha incluido también en su hoja de ruta: «Me veo más cerca ahora que antes. De hecho, la preparación está siendo la misma que si fuera a ir. El día a día ya es parte de una formación o de una campaña olímpica».

Consciente de la dimensión que tienen unos Juegos, de la cosecha larga de medallas que ha firmado España en su deporte y de la repercusión planetaria de la competición, Leo se propone disfrutar de su propia historial en ellos. «Yo casi que prefiero vivirlo por mí mismo que oírlo en boca de los demás, más allá de todo lo que me cuentan. Lo que tengo claro es que sería algo muy distinto a unos Europeos o unos Mundiales, que no sería una regata más. En mi caso, si no puede ser en París... que sea en Los Angeles», sugiere. Por lo pronto, está entre los seleccionables aunque no entre los primeros favoritos. Lo primero es ganar la plaza para el país. ¿Y luego? «Creo que puedo mejorar en muchas facetas. El físico siempre se puede pulir. Hablamos de una disciplina y de un barco que requieren mucho de eso. En velocidad he progresado bastante. Y lo que me falta es ajustar el posicionamiento en una regata. El que va más rápido no es siempre el que gana. Este es un juego de táctica, no solo de velocidad. Y por supuesto me falta experiencia, pero eso solo te lo da el tiempo».