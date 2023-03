"El CV Haris es el favorito para ganar la liga y vamos a ir a por todas"

¿Cómo valora la temporada que está haciendo el Tenerife Libby's hasta el momento?

Pues bien, es muy positiva. Empezamos ganando una Supercopa, luego nos clasificamos para la fase de grupos de la Champions League y más tarde ganamos la Copa de la Reina. Ahora seguramente estaremos en playoff por el título. No sabemos si empezamos en semifinales o en cuartos, pero estamos muy contentas. Hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Pero antes de la Copa, la competición europea pasó factura.

Sí, pero quiera o no somos muy competitivas y queríamos dejar nuestra huella en Champions y la verdad es que nos enfrentamos a equipos con presupuestos escandalosos y jugadoras que pasan por ser campeonas del mundo y de todo y que una admira. Es bastante complicado hacerse huella en el grupo. Ha sido una experiencia que nos llevamos todas y ha sido favorable para enfrentarnos a los equipos de nuestra liga nacional.

Todo a pesar del roto que les hizo la salida de Avie Niece en cuando mejor estaba jugando el grupo y con mucha competitividad.

Nosotras internamente nos habíamos enterado un poquito antes de su salida. Lo decidió por cuestiones personales y no quería continuar en la segunda vuelta y dejarlo después de Navidad. En mi opinión era un pedazo de central, con unas condiciones físicas impresionantes. Pero bueno, hemos suplido la baja. Ahí está Brooke (Kanas), que se está adaptando al grupo.

Ante tanta adversidad en la Champions y sus consecuencias en la liga, las jugadoras dieron un paso hacia delante. La reacción fue extraordinaria.

La verdad es que ha sido así. Al fin y al cabo somos un equipo y las circunstancias no siempre son las mejores, las que empiezan son las que terminan a veces no se cumple. Creo que el grupo que tenemos, las que estaban, han tirado del carro y han sumado más responsabilidad en el equipo y las nuevas incorporaciones también contribuido a que el conjunto sea más estable.

¿Y cómo ha sido la integración de Laura Rodwald y Brooke Kanas?

Muy bien, son dos chicas trabajadoras y con una buena actitud. Es más difícil para ellas adaptarse a otro club y otras compañeras que para nosotras, que ya estamos. Que se suban al tren es importante.

Lo que sí fue un auténtico subidón es ganar la tercera Copa de la Reina y cuando parecía que no eran favoritas. Ahí apareció el ADN del Haris a pesar de los inconvenientes, incluida la lesión de Lisbet Arredondo.

Claramente no éramos las favoritas. Si se mira la clasificación, fuimos como segundas y ya estábamos en el tercer puesto cuando la jugamos. La Copa tiene que ver con el resultado de la primera vuelta de la liga. Y aún así fuimos a Barcelona con la derrota en Champions y contra el Avarca, pero como siempre se dice, las copas siempre son sorpresa, una competición sorpresa... Cualquiera podría ganarla, Kiele y Cajasol hicieron una gran competición, Menorca no jugó al nivel en el que estaba hasta ahora. Por nuestra parte, competimos bien, en las semifinales fuimos justitas y en la final, pues la suerte también jugó a favor de nosotras. El Hidramar Gran Canaria no supo reaccionar a nuestro cuarto set y les afectó muchísimo en el quinto, en donde nosotras entramos a matar. Aún así se igualó el partido. Fue un gran final y súper bonita para ver, para el aficionado. Se podía haber dado un 50%-50%, pero al final fue un 49%-51 [risas].

Ahora queda lo más complicado. A falta de dos jornadas para concluir la liga regular, el Tenerife Libby's está a las puertas de jugar directamente las semifinales, el puesto que ocupa ahora el Avarca. ¿Es posible arrebatarle el puesto y jugar directamente la semifinal?

Puede pasar cualquier cosa. El Menorca acaba de perder en su casa con el Cajasol. Ellas van segundas y las andaluzas cuartas y puede pasar cualquier cosa. Sí es verdad que tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar los tres puntos ante el Sant Cugat y el Socuéllamos, pero dependemos de los resultados de Avarca. Lo principal es hacer nosotras nuestro trabajo y esperar que el Avarca sume un punto o dos y poder igualarlo o sobrepasarlo. En este caso, la diferencia es un punto, que parece poco, pero al contrario, es mucho. Ellas se enfrentan al Alcbobendas, que no se juega nada, y luego contra el Haro Rioja. Todo puede pasar, incluso que nosotras pinchemos o perdamos algún punto. Lo ideal sería que ganemos los dos partidos 3-0 o 3-1, sumando los tres puntos, y que Avarca Menorca, en algún caso, gane o pierda 3-2.

¿Sigue siendo el Tenerife Libby's el equipo favorito para revalidar el título de la Liga Iberdrola?

Para mí sí. Para Daysa Delgado el CV Haris es el favorito para ganar la liga y vamos a ir a por todas y sería ideal para poner la guinda a esta temporada. Está claro que el camino es largo, que el tiempo nos dirá si jugamos cuartos o semifinales. Ir pasando rondas y trabajo y partido a partido. Tenemos que tener mucha cabeza fría y confianza a la hora de los partidos de playoff.