"Desde que llegué supe que íbamos a hacer una gran temporada"

La boya neozelandesa, que está encantada de su vida en la Isla, no duda en señalar que el equipo chicharrero, las Guayotas, está en pleno crecimiento, por lo que es ambiciosa y piensa que el equipo podría estar en el top-5.

¿Cómo valora su estancia en la isla?

De forma súper positiva. Está siendo una experiencia maravillosa para mí. Tanto a nivel deportivo como personal. Tenerife es un lugar idóneo para vivir y para entrenar. Me he adaptado genial, la verdad.

¿Qué se ha encontrado en el Santa Cruz Echeyde?

Una verdadera familia. El equipo me recibió con los brazos abiertos. Somos un grupo muy unido y siempre me he sentido arropada por todas mis compañeras desde el primer día.

¿Esperaba el nivel exhibido por el equipo?

Este equipo ha conseguido mucho más de lo que la mayoría de la gente pensaba. Yo siempre pensé que podíamos competir contra cualquiera. Aunque hemos superado las expectativas, desde que llegué y vi el nivel del equipo supe que íbamos a hacer una gran temporada, a pesar de ser las debutantes.

¿Cuál ha sido para usted el momento más feliz de la temporada hasta ahora?

Yo elegiría dos momentos. Nuestro debut en División de Honor con victoria contra el Barceloneta en su piscina y, sin duda, ganarle al Rubí en casa para clasificarnos para la Copa de la Reina.

¿Y el que tiene en la memoria para borrar?

Creo que el peor momento fue la derrota contra el Sant Feliu en su piscina. No nos salió nada.

¿Tiene la sensación de que las Guayotas podría incrementar su rendimiento?

Sin duda. Este equipo está en un crecimiento continuo y mejorando en cada partido. Por ejemplo, en esta segunda vuelta hemos ganado a rivales con las que perdimos en la primera vuelta. Esperamos en las últimas jornadas seguir en este proceso de mejora y poner en dificultades a los mejores equipos de la Liga.

Aún así la temporada a falta de los partidos finales se puede calificar de asombrosa. Son el equipo revelación de la liga.

Viniendo de Nueva Zelanda estoy acostumbrada a estar en equipos que son los tapados o la revelación, pero me encanta. Creo que tiene mucho mérito lo que hemos conseguido. Hemos conseguido ser un equipo que es muy difícil de derrotar. Está siendo una gran temporada.

¿Cuál está siendo el secreto de este Echeyde?

El secreto está en que somos un bloque muy sólido. No hay individualidades, todas trabajamos por el bien común, por el grupo. Al final eso se nota en el agua, ese trabajo y esa cohesión.

Viendo que la permanencia es un hecho, ¿qué objetivos se marca el club?

Honestamente, creo que ya hemos cumplido los objetivos principales, pero queremos seguir acercándonos poco a poco a ese Top 5 de la Liga.

¿Cómo valora la trayectoria del masculino?

Están haciendo también una temporada espectacular, tanto en Liga como en la Challenger. Ojalá puedan mantenerse en esa sexta posición y llegar a la final europea. Nosotras estamos orgullosas de ellos y ellos de nosotras.

A nivel personal, ¿qué es lo que más sorprendido de la Isla?

Sin duda, la gente y los paisajes. En Tenerife la gente es muy cercana, amigable y te sientes como en casa. En cuanto a los paisajes hay mucho que ver y conocer. Hay muchos planes divertidos que hacer en la Isla.

¿Se ha sentido cómoda?

Muy cómoda. Creo que siempre me he sentido bienvenida. Es mi primera experiencia fuera de un país angloparlante, pero el equipo siempre me ha ayudado con el idioma, enseñándome español y haciéndome sentir una más. La adaptación al final ha sido muy sencilla gracias a ellas.

¿Cuáles son sus retos de futuro?

Me encantaría, algún día, clasificarme con mi Selección para unos Juegos Olímpicos.

¿Qué le puede decir a la afición?

A la afición le diría que sigan creando ese ambiente tan bonito durante los partidos. Nosotras lo notamos en el agua y nos dan confianza y seguridad a la hora de jugar.