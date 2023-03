Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, dio este jueves un nuevo toque de atención a Samuel Shashoua, quien volvió a jugar el pasado fin de semana en Gijón después de varias semanas en blanco.

«Algo le conozco. He tratado y hablado con él, viviendo diferentes situaciones. Creo que él todavía no ha reconocido, y lo he hablado con él, cuál es la exigencia del mundo profesional», valoró el profesional tarraconense en Cope. «Él ha sufrido mucho emocionalmente, y lo corroboro porque lo he visto triste o cabizbajo por esa situación, pero no ha conseguido sacudirse esas molestias y no sé por qué razón. Ahora se ha operado pero parece que las molestias son en otro sitio», sugirió el jefe del banquillo tinerfeñista.

«Si un jugador necesita unos días de descanso y ya al tercero entrena a tope, no hay ningún problema. Pero cuando eso sucede varias veces y no hay continuidad, toca tener más paciencia, tengo que centrarme en otros futbolistas que van a darme rendimiento inmediato», explicitó. Le pide Ramis al británico exigirse más. «Ser futbolista profesional es muy difícil, y es mucho más que los partidos de sábado y domingo. Yo fui profesional y no voy a mostrarme tampoco como ejemplo, ni mucho menos, pero sí creo que él debe dar un paso adelante en cuanto a exigencia, no solo el día del partido sino durante toda la semana», añadió.

En cuanto a su renovación, Ramis no la descarta, pero sí cree que habrá muchas más opciones de seguir si logra enderezar la situación clasificatoria y acabar este curso en los puestos cabeceros.