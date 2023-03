Andrea Marrero: «Quiero seguir aprendiendo y dar la mejor versión de mí»

¿Esperaba la llamada del presidente del club para incorporarse al primer equipo?

Él estuvo hablando conmigo a mitad de temporada sobre la posibilidad de subir al primer equipo pero nunca esperas poder llegar. Es lo que quieres pero sabes que es muy complicado. En la última llamada que me hizo me confirmó que me iban a subir al primer equipo. Fue una alegría y una sorpresa también, porque siempre quieres llegar pero es un proceso difícil y no me lo esperaba.

¿Cómo ha sido hasta ahora su temporada con la UD Granadilla?

Bajo mi punto de vista, bastante positiva. Me han dado la oportunidad de tener minutos, algo que tampoco contaba con ello, y la verdad que estoy bastante bien. Me he integrado con todas las compañeras, ellas me han abierto los brazos y me han acogido súper bien. De momento estoy muy contenta y feliz de estar ahí.

¿Cómo es el ambiente en el vestuario?

La verdad es que somos como una pequeña familia. Al final pasamos muchísimo tiempo juntas, que si te pones a calcular creo que veo más a mis compañeras que a mi familia. Es un muy buen ambiente, todas intentamos tener una buena actitud con la de al lado. Nos cuidamos y protegemos entre nosotras. Vamos a muerte juntas.

Estará en la UD Granadilla hasta el 2025, ¿cómo vivió su renovación?

Tuve la suerte de subir este año al primer equipo y un par de meses después de que empezara la competición me vuelve a llamar Sergio y me dio la posibilidad de poder renovar hasta 2025. A esa llamada no le podía decir que no. He renovado con el equipo femenino de la isla, un equipo de Primera División que me ha dado la oportunidad siempre, y por supuesto que mi respuesta iba a ser un sí.

¿Cómo afronta las próximas temporadas?

Afronto estas temporadas de igual manera, mi interés es seguir aprendiendo, entrenando y dando la mejor versión de mí. Quiero seguir disfrutando del fútbol que es lo que realmente quiero.

¿Cómo se han sentido jugando en el Heliodoro Rodríguez López?

Al final jugar en el Heliodoro, que es la referencia de la isla, me pone muy contenta. Nos encanta jugar ahí. También es verdad que las condiciones son muy diferentes ya que es un campo mucho más grande del que estamos habituadas. El terreno de juego es diferente. Pero estamos encantadas, es un sueño jugar en el estadio.

¿Qué sensaciones tiene de cómo acabará la temporada?

Creo que vamos a conseguir el objetivo, que es la permanencia. Lo tenemos muy cerquita y estamos trabajando para ello. La verdad es que este año la temporada ha sido interesante porque hay muy pocos puntos de diferencia entre unos y otros. Esto hace que al final si ganas un partido puedes dar un salto brutal hacia arriba, y viceversa. Creo que vamos a conseguir los objetivos y a partir de ahí seguiremos con más tranquilidad para afrontar el final de la liga de la mejor manera posible.

¿Cómo ve el próximo partido de la Copa de la Reina?

Primero estamos pensando en el próximo partido del sábado contra el Valencia, pero el de la Copa es un partido en el que tenemos muchísimas ganas de disputar. Hemos jugado dos veces contra el Alhama esta temporada y no hemos podido conseguir la victoria, por lo que tenemos muchas ganas de hacerlo. Además, nos concedería entrar a las semifinales de la competición, así que estamos trabajando muy duro en estas últimas dos semanas. Yo creo que lo conseguiremos.

¿Quién es su referente futbolístico?

Desde hace un par de años me gusta mucho Sergio Ramos. Creo que es un jugador con muchísimas cualidades, además juega en mi posición. Si tengo que nombrar a alguien como referente sería él.

¿Con qué sueña la futbolista Andrea Marrero?

La selección es algo muy grande y que lo veo muy lejano. Si llegara a recibir una llamada del equipo en algún momento sería increíble, pero ahora mismo con lo único que sueño es con que me vaya bien en el Granadilla. No me pongo escalones muy altos con mis objetivos, mis sueños son cortitos pero estoy trabajando para conseguirlos.