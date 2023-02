"Cuanto más difíciles parecen las cosas, el Haris más se crece"

¿Cómo se encuentra de su lesión en el codo?

Pues mucho mejor. La recuperación ha sido bastante rápida, la verdad. Ya no tengo ni inflamación ni dolor ni nada y ya estoy deseando regresar a la competición con el Tenerife Libby's lo antes posible. Es lo que espero que suceda cuanto antes.

Entonces cosas positivas tras casi un mes en el dique seco entonces.

Sí, en tan poco tiempo y todo positivo. Todo ha sido mucho más rápido de lo que los traumatólogos creían. Están asombrados con la mejoría tan rápida. Estoy haciendo la rehabilitación que me han mandado, ejercicios de isométricos y otros de movilidad, y de la zona del tren inferior para no estar parada y preparada cuando me toque.

¿Y cuánto tiempo estará parada? ¿Se adelantan los plazos de las 12 semanas estipuladas al principio?

No, lo que me han dicho es que para recuperarme de una lesión como esta tengo que estar tres meses porque este tipo de luxaciones suelen ser complicadas y casi nunca se logra conseguir la flexión o la extensión completa y los médicos me han comentado que si quiero que el codo quede lo mejor posible, pues que espere estos tres meses más o menos.

Pero no tiene dolor ni inflamación.

Eso, pero por eso es por lo que están asombrados. La recuperación está muy bien y mejor de lo que debería.

Entonces, ¿está descartado que esté para el final de la liga?

No lo sé. Los traumatólogos creen que tengo que estar esos tres meses, pero como todo a ido rápido y con tan buena recuperación, es posible que esté en el final si el equipo logra clasificarse.

¿"Qué ha dolido más, el brazo o no poder estar en la cancha con sus compañeras?

No estar en la cancha [risas]. Ha sido un golpe bastante duro porque es la primera lesión complicada que tengo en toda mi carrera deportiva y la verdad es que está siendo bastante difícil. Pero bueno, intento apoyar al equipo como puedo, estuve en la Copa con ellas. La verdad es que tengo que tener paciencia para poder continuar mi carrera y no terminar así. Espero regresar y encima mucho mejor de lo que estaba.

Y que nadie se olvide, esta Copa también es suya por la gran contribución que ha tenido desde el principio de la temporada.

Es verdad que hice todo el camino antes de la celebración de la Copa de la Reina y obviamente aporté, pero son ellas las que hicieron un trabajo excelente y todo el mérito es para las que estaban en la cancha, que estaban con mucha presión y dándolo todo. Estuve presente y con ellas. No porque me lesione tengo que desaparecer dejando al equipo tirado, al revés apoyándolas en todo lo que pueda.

¿Cómo vio al Tenerife Libby's en la Copa de la Reina y su título?

Muy bien, las chicas tuvieron sus altibajos y a pesar de no ser los favoritos, porque todo el mundo le daba el papel de ganador al Olímpico (Hidramar Gran Canaria), pues dieron la cara y demostraron para lo que están hechas, que es ganar. Sacaron toda la experiencia, todo lo que se trabajó en la fase de la Champions y los partidos que teníamos encima. Les daban favoritos porque tienen mucha calidad, es verdad, pero también porque el Tenerife Libby's venía de tener muchos partidos, y los que se jugaron antes de la copa no fueron los mejores y eso indujo a pensar que el el Haris se había rendido y no daba más. Pero se equivocaron, las chicas estuvieron a la altura, tiraron de experiencia, corazón y orgullo.

¿Y cómo celebró este segundo trofeo consecutivo?

Pues llorando [risas], fue muy emocionante, estaba atacada de los nervios y lo disfruté, viviendo cada punto, cada momento... lo celebré como si estuviera jugando yo.

Ahora llega el tramo más importante de la Liga. ¿Cómo lo ve? ¿Qué cálculos tiene hechos?

Estamos terceras. Si el Avarca Menorca no tiene un tropiezo en el camino, pues habría que jugar playoff, pero el equipo está preparado, tiene garra y muchas ganas de ser campeonas. Nunca se rinde. Cuanto más difíciles parecen las cosas, el Haris más se crece. Será una última parte muy bonita.

¿De qué dependerá que el Tenerife Libby's revalide el título de liga? Aún ganando la copa, el Hidramar sigue siendo el favorito teniendo muy de cerca el Avarca.

Lo que pasa es que cuando tienes un equipo que parece superior y enfrente hay otro que tiene mucha hambre y que nunca se rinde, pueden pasar muchas cosas, y mucho más cuando tienes a jugadoras como Patricia Aranda, o Belly Nsunguimina, que está en el mejor momento de su carrera deportiva, y otras jóvenes con ganas de ganar y de crecer; pues pueden haber sorpresas. Ahí lo dejo. Hidramar y Avarca están mejor posicionados y tienen más cambios que ayudan mucho, pero con la plantilla que tenemos va a ser muy difícil derrotar al Haris y dejarlo a mitad de camino. Creo que estaremos en la final y vamos a luchar por el título.

¿Son favoritas?

Nunca me ha gustado dar como favoritas a nadie porque la liga es muy igualada. Siempre hay sorpresas, pero confío en mi equipo, el Haris, y en mis compañeras deposito toda mi confianza. Es sencillo, es así, sé que puedo contar con ellas. No sé si llegarán a la final o seremos campeonas de liga, pero sí sé que lo darán todo y eso cuenta mucho y es algo que en el Tenerife sobra y en otros equipos falta.