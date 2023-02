El CV Haris Tenerife Libby’s La Laguna recupera sensaciones en Liga Iberdrola tras vencer al Haro Rioja Voley. El conjunto blanquiazul suma así una nueva victoria –su decimosexta en 19 encuentros– que le permite dejar casi asegurada su actual tercera posición en la tabla de cara a los play off por el título; al margen de seguir con alguna posibilidad de asaltar la segunda cuando restan tres jornadas para el término de la fase regular.

Arrancó el encuentro con un Tenerife Libby’s La Laguna que saltó a la pista con la actitud del campeón. Las blanquiazules dieron sus primeros compases con una Patricia Aranda que no dudaba una vez más en ponerse al frente de la orquesta. Para mantener a raya los ataques del Haro Rioja, Juan Diego García contaba con Nira Pérez. La líbero tinerfeña se sentía cómoda en la que vuelve a ser su casa y lideró la recepción blanquiazul durante el primer set que, aunque hasta su mitad fue igualado, pronto cogió tintes blanquiazules. Con un potente ataque Belly puso el 15-11 en el marcador y obligó a la entrenadora visitante, a pedir el primer tiempo muerto de la mañana. Aunque las locales se fueron siete puntos arriba (22-15), las riojanas no se rindieron y pelearon el final del set sin éxito (25-20).

El Haro Rioja entró al segundo set sabiendo que tenía que cambiar algo en su juego y, mucho más acertado en todas las fases, comenzó a sumar poco a poco. Hasta el 9-9, un disputadísimo punto que cayó del lado local, el partido se presumía más igualado. Sin embargo las de Arroyo, incontestables en ataque, se marcharon hasta un 11-15 que obligó a Juan Diego García a parar el partido. Y aunque parecía que no sería suficiente, las campeonas de Copa fueron capaces de darle la vuelta al marcador, cerrando el set con una Nsunguimina que no fallaba por dos y ponía un nuevo juego en el casillero de las suyas (25-23).

Se repetía la dinámica con el comienzo del tercer parcial. Un Haro Rioja que no dejaba de intentarlo y un Tenerife Libby’s que, aunque no estaba teniendo sus mejores minutos, llegaría al final con vida. Con Griztbach liderando a las suyas, las riojanas llegaron a ponerse siete puntos por delante. Las locales apretaron hasta el 24-24, pero no culminaron la remontada (24-26).

El que fuera el último set empezaría de igual manera. Con el Haro por delante, al Tenerife Libby’s La Laguna le costaba encontrar su juego. Por rachas, fue recortando puntos poco a poco pero no sería hasta el 18-18 cuando pudo igualar la contienda. A partir de ese momento, el juego podía caer de cualquier lado. Las blanquiazules tiraron de experiencia y garra para finalmente cerrar el partido (25-23). Al término del encuentro el conjunto lagunero ofreció la recién conquistada Copa de la Reina a la afición que le acompañaba en el Pablos Abril.