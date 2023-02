«Nuestros referentes no vienen de vuelta; están implicados y suman»

¿Situación más amable para el Paso que la que había cuando usted llegó?

Sí, pero nosotros vamos más allá de la clasificación y del resultado de estos últimos partidos. Me refiero a nosotros, los técnicos, que nos ocupamos más del día a día, del crecimiento del equipo y de otros muchos factores. Gracias al esfuerzo de todos, estamos viendo que mejoramos a cada semana que pasa; eso es lo que me tiene contento. Ahora, hay que acompañarlo de más victorias, sobre todo en casa.

¿Por qué cree que han fracasado todos los equipos canarios que han intentado mantenerse con solvencia en esta categoría?

Si tengo que darte una opinión, yo antes de empezar en el Sanluqueño vi en directo a Las Palmas Atlético, al San Fernando, al Mensajero y al San Mateo... y el nivel de alguno de ellos tal vez fuera inferior al de la mayoría de equipos de la categoría. Lo más sorprendente era el caso de Las Palmas, porque no deja de ser un filial. Eso es lo que me llamó la atención porque por presupuesto, esperaba que fuesen capaces de armar un proyecto para salvar la categoría.

¿Y en El Paso sí ha visto más nivel?

Cuando empezamos a hablar en diciembre me pusieron al tanto de lo que había y de lo que querían que hubiese. Y nos han dado todas las herramientas para hacer crecer la entidad y mejorar el equipo. Queremos darle al club la capacidad de progresión que merece. Lo primero evidentemente es atacar el objetivo de la permanencia. Me quedo con que, a nivel humano, la predisposición de todo el mundo es la idónea para tomar este camino que hemos elegido para esta nueva etapa. Y buscando ya con ahínco el siguiente propósito, que es la victoria el domingo. Te puedo decir que cuento con un grupo extraordinario y un ambiente excelente.

¿A qué se refiere?

Las referencias como Aridane, Ayoze Placeres, Borjas Martin... no vienen de vuelta. Los veteranos suman y aportan. No hay ninguna excusa para no lograr el objetivo.