¿Qué ha supuesto la consecución de esta Copa de la Reina para el Tenerife Libby's?

La verdad es que ha sido un punto de inflexión importante porque veníamos de un momento con ciertas dudas de cara a la copa, pero hemos vuelto a recuperar las señas de identidad del equipo, la garra, el tesón, coraje y todo eso se pudo ver en el cuarto set, en donde creo que fue el momento clave del partido. Esa remontada para designar que podíamos ser campeonas de la competición por tercera vez.

Daba la sensación de que el equipo estaba perdido por completo, que ya iba a tirar la toalla ante lo que parecía un Hidramar inalcanzable.

No creo que las jugadoras quisieran tirar la toalla, pero sí es cierto que el rival estaba jugando a muy buen nivel en donde sus tres atacantes de ala estaban haciendo unos números de escándalo. Lo teníamos difícil, nadando a contracorriente, pero por suerte tiramos de tesón, coraje y garra, recuperando las señas de identidad, y justo estaba con mi mujer cuando le dije que estando 3 ó 4 puntos por debajo, que el equipo estaba empezando a defender mejor y estaba con más intensidad. Esa chispa en la defensa fue clave para poder lograr la remontada.

¿Notó antes de la copa que el equipo no estaba con ánimo positivo? Son sensaciones que siempre salen a la luz y mucho más siendo entrenador durante años, al margen de presidente.

La semana pasada era unos días de lágrimas con las dudas en el partido de Stuttgart, en el último partido de la Champions, y la derrota en Avarca Menorca, pero mejor tener la derrota antes para afrontar lo que viene con ganas. Me gusta ir a la Copa por eso de la confianza, pero está claro que pinchar en Menorca fue un momento quizá duro, pero que también nos hizo reflexionar para hacer revertir la situación con poco margen de maniobra. Una vez que vi el primer set contra el Cajasol, noté que el equipo estaba muy centrado en la tarea. Eso fue clave, que las jugadoras no tuvieran que pensar más allá del punto a punto, sino en las acciones del momento. Fue uno de los detonantes para recuperar estas señas de identidad que nunca dejamos de tenerlas.

Un punto de inflexión como pasó en octubre de la temporada pasada cuando el equipo se conjuró para revertir la situación tras una derrota ante el Sant Cugat (3-0) que hundía al equipo. Luego se encadenó una etapa muy positiva.

Pues sí, correcto. De las derrotas siempre se aprende y creo que es el momento clave para reflexionar y corregir errores y los que se han cometido no se vuelvan a reproducir en el futuro. A veces al barco le entra agua y hay que taponar las grietas. Nosotros hemos suplido nuestras debilidades por fortalezas.

¿Y cómo vivió el momento?

Estaba con mi familia y estaba en el palco, pero me tuve que ir porque estaba de los nervios. No podía estar allí. Casi era un hooligan más en la grada, desahogándome. Fue un partido de mucha tensión, muchos nervios y sobre todo, en la retina tengo la imagen del cuarto set que fue espectacular. Hacía tiempo que no vivía una remontada así como la que logramos en el cuarto set.

¿Cómo sabe el ser tricampeón copero? No todos los equipos pueden hablar de ello.

La verdad es que sí. Nacimos en 2011 y ya son varios títulos. Más de 10 finales encima. La verdad es que siendo un club tan joven y logrando tres Copas de la Reinas, creo que somos el club más joven con más copas de las ediciones actualmente. Estamos muy contentos y satisfechos y sobre todo, doblemente felices porque quizá el año pasado íbamos por el buen juego que iba desplegando el equipo llegando a Lugo de forma arrolladora y esta fue doble especial, no sé si hablar de sorpresa. Debo decir algo destacado, por cierto, tener personas como Nira Pérez, que no acabó la temporada hace dos años, que pueda ayudarnos con su granito de arena es genial. Es un motivo para estar muy feliz, la verdad.

Ahora toca cambiar de chip. ¿Cuál es la línea de trabajo que hay que seguir ahora?

Lo difícil es gestionar esta semana porque después de un éxito, la cabeza necesita centrarse y volver a la normalidad. La Copa de la Reina se nos queda en nuestras retinas y creo que lo más importantes es volver a la normalidad. Son cuatro jornadas, lo tenemos difícil para poder acceder directamente a semifinales pero ya que hemos recuperado nuestras señas de identidad, debemos mantenerlas en el tiempo hasta el playoff final.

¿Qué rivales hay que temer en este camino?

La lucha por el playoff va a estar bastante complicada. Hay clubes que están en el séptimo y octavo puesto que todavía se pueden meter y ya se ha visto que en la copa ha habido sorpresa. Tampoco hay que confiarse y ahora mismo, los que están mejor o regulares, son el Olímpico de Gran Canaria y el Avarca, tres equipos insulares. Son los dos más duros a batir, porque ya lo vimos que un Cajasol te puede dejar fuera por el título.

¿Es una de las temporadas con más igualdad?

Por su puesto y es evidente que se está viendo la dificultad, no solo por los primeros puestos, sino la lucha por el playoff y evitar el descenso se está complicando. Hay nueve equipos intentando meterse en el playoff y eso hace unos años se partía la clasificación por la mitad. Por eso sabe mejor cómo se gana.