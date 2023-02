El Tenerife Libby's pasa a la finalísima con el objetivo de revalidar el título

Habrá final canaria en la Copa de la Reina de Voleibol. El Tenerife Libby’s La Laguna buscará este domingo revalidar el título copero ante el Hidramar Gran Canaria. El duelo será a las 11:30 horas en Sant Cugat, sede del torneo. Para llegar hasta aquí, las tinerfeñas tuvieron que superar antes a un duro Cajasol Voley Dos Hermanas en semifinales, al que venció por un sufrido 3-0.

El partido comenzó con ambos equipos midiendo fuerzas. Los primeros diez puntos se repartieron de la manera más igualitaria posible: con un 5-5 en el marcador. Con Belly Nsunguimina al saque, las tinerfeñas cerraron un parcial de 3-0 y comenzaron a poner tierra de por medio.

Acertadas en todas las fases del juego, la escuadra de Juan Diego García consiguió despegarse en el marcador hasta un cómodo 19-12, pero el Cajasol Voley Dos Hermanas no se rindió y recortó distancias hasta poner en el electrónico un 18-21, obligando al técnico tinerfeñista a pedir tiempo muerto. Sirvió esto para acabar cerrando el set 25-21 a favor de las laguneras.

Las sensaciones con el inicio del segundo set se repetían. Del lado blanquiazul Patricia Aranda dirigía el juego con veteranía mientras que Winderlys se mostraba más segura en ataque por el lado verdinegro. Aunque se toparon con una nueva racha de tres saques de Belly que dio alas al conjunto blanquiazul, Cajasol se marchó hasta el 21-24, teniendo hasta tres oportunidades para cerrar el parcial. En ese momento, desplegó su mejor juego el conjunto canario y consiguió levantar el set con un parcial de 5-0, sumando un nuevo set a su casillero (26-24).

Llegó así el Tenerife al tercer juego con un plus de confianza que no supo reflejar en el marcador. Aunque Julie Lengweiler no fallaba en ataque, firmó el Cajasol un parcial de 0-5 que le llevó del 10-8 al 10-13. Confiadas ahora sí en su trabajo, forzaron las nazarenas el cuarto set tras vencer 25-17 en el set más corto hasta el momento (22’)

Fue este cuarto envite un mar de idas y venidas en el que ambos equipos demostraron que querían llegar a la gran final. Evitando que la bola llegara a las líberos, los técnicos buscaron que las suyas no cometieran errores y cerrar el partido.

Tras un final de infarto en el que el Tenerife Libby’s La Laguna volvió a mostrar confianza en su trabajo, se cerró el partido con un nuevo set blanquiazul.

El conjunto blanquiazul se cuela así en una nueva final del torneo del ko que le medirá al líder de la Liga Iberdrola. El sueño de la copa sigue sigue estando en su mano.