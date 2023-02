Un adversario que se le resiste

Desde que tiene a Luis Miguel Ramis como entrenador, el Tenerife se ha enfrentado a 34 rivales diferentes en partidos de Segunda División, incluyendo los cuatro correspondientes a la promoción de ascenso de la temporada 2021/22. Casi todos cayeron derrotados, al menos una vez, ante el equipo blanquiazul. Pero en esta trayectoria, iniciada a finales de noviembre de 2019, también hay excepciones, adversarios que se resistieron, que se le dieron peor que otros al representativo. Uno de ellos es el que visitará mañana el Rodríguez López. Sí, aunque no lo parezca, el Mirandés es uno de esos contrarios atravesados a lo largo de la etapa comandada por el actual preparador.

En cuatro enfrentamientos, lo máximo que logró el Tenerife fue un empate el 21 de abril de 2021, un 0-0 en Anduva, un resultado sin gran relevancia que sirvió para que los insulares dieran otro paso hacia una permanencia desahogada. Ese partido quedó programado para el 31 de marzo del citado año, pero fue aplazado por un brote de coronavirus en la plantilla burgalesa, dirigida en ese entonces por José Alberto López, ahora al frente del Racing.

Peor le fueron las cosas al Tenerife de Ramis en los tres siguientes intentos. El 19 de septiembre de 2021, en el tramo inicial de la campaña que estuvo a punto de situar al equipo blanquiazul en la máxima categoría, el Mirandés de Lolo Escobar impidió que los blanquiazules completaran las seis primeras jornadas sin perder. Lo hizo remontando un gol de Míchel Herrero con un doblete de Simón Moreno cuando el público Rodríguez López casi empezaba a celebrar la conquista de otra victoria (1-2).

Las otras dos coincidencias con el conjunto jabato se produjeron en Anduva y ya con Joseba Etxeberria en el banquillo rojinegro. El técnico vasco, con pasado no muy lejano en el Tenerife, consiguió su primer triunfo con el Mirandés teniendo a los de Ramis como oponentes. El 26 de febrero de 2022, las tendencias de unos y otros dieron un vuelco. Los locales llevaban tres derrotas seguidas y los visitantes, seis jornadas sin perder, y el desenlace fue un 2-1. Imanol y Sergio Camello rompieron la fortaleza defensiva tinerfeña, inusualmente frágil aquella tarde. Elady recortó distancias antes del descanso, pero la reacción no dio para mucho más.

El posterior y último duelo tuvo un aspecto similar en lo referente a sensaciones, pero con el Tenerife alejado de la condición de aspirante al ascenso y el Mirandés tratando de abandonar el penúltimo puesto de la clasificación. El pasado 2 de noviembre, los burgaleses volvieron a salir victoriosos, esta vez gracias a un gol de César Gelabert con el segundo tiempo avanzado. Desde entonces, ambos han sumado casi lo mismo, 21 puntos el Mirandés y uno menos el Tenerife.

De los rivales de la temporada 22/23, el Mirandés no es el único que no ha perdido contra el Tenerife de Ramis. Con el Eibar no ha habido manera: tres partidos y ni un punto –en ese período habría que añadir otro tropiezo en la Copa del Rey–. Tampoco hubo suerte con el Levante –derrota–, Andorra y Villarreal B –empates–, aunque se trata de equipos a los que el Tenerife de Luis Miguel Ramis solo se ha enfrentado una vez, por ser novatos en la categoría esta temporada. En cuanto a los que ahora están en otros niveles, destaca el cero de cuatro con el Almería. Espanyol, Real Mallorca y Logroñés también superaron la prueba tinerfeña con la máxima producción posible.