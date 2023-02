"Tenerife es especial, no sabría cómo explicarlo"

¿Cómo se siente en su regreso a Tenerife y al Granadilla?

Ahora, súper bien. Durante la primera semana estuve un poco mal de salud y eso retrasó mis planes, pero ya me siento recuperada y estoy entrenando mucho mejor.

¿Ha sido una vuelta deseada?

Mucho. Me he reencontrando con mis amigos. Fue una gran alegría volver a entrar en el vestuario y recibir el cariño y el amor de mis compañeras. Fue algo muy especial. Al llegar sentí que había estado un tiempo de vacaciones fuera de la Isla. Fue como volver a casa.

¿Cómo explicaría esa fuerte conexión que tiene con la Isla?

Por el tiempo que he pasado aquí. Viví esa etapa intensamente. La gente tinerfeña es muy parecida a la brasileña.Y la cultura también es similar. En esos casi cuatro años que pasaron antes de marcharme, conocí a mucha gente, hice amistades. Este es un sitio muy especial. No sabría cómo explicarlo. Durante mi año de estancia en Estados Unidos hablé mucho de Canarias, especialmente de Tenerife. Me pude dar cuenta de lo importante que había sido la Isla en mi vida. Sentí que quería volver.

Se cumple un año del anuncio de su salida del club y de su retirada como jugadora. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

A ver, paré de jugar porque había recibido una oferta muy interesante para ser, nuevamente, entrenadora de porteras. Pero no fue la primera vez que paraba. Ya lo había hecho durante cuatro años. Esta vez también estaba ilusionada, pero, para el equipo (Orlando Pride), las cosas no salieron como creí que tenían que salir. Al final decidí no continuar. Ymientras pensaba en lo que iba a hacer, recibí varias ofertas para volver a mi país e incluso me llamaron otros equipos de Europa, siempre para ser entrenadora. Pero nada me hizo ilusión. En cambio, cuando contactó conmigo Domingo (entrenador de porteras del Granadilla) para decirme que estaban buscando un refuerzo, sentí algo diferente en mi estómago, la ilusión de iniciar algo nuevo. Así empezó todo. El año que pasé en Estados Unidos fue muy bueno a nivel personal. Mi pareja y yo conquistamos cosas allí, pero la calidad de vida y la gente de Canarias son diferentes. Vuelvo con la ilusión de jugar, pero también para poder estar cerca de la gente de Tenerife.

¿Qué importancia le da a jugar más o menos en esta etapa de su carrera?¿Se ve aportando también en otras facetas?

Siempre he hecho todo lo posible para aportar dentro del campo con las paradas y, principalmente fuera de los terrenos de juego, y sigo con la misma mentalidad. Sé que en esta etapa seguiré aportando cosas fuera del campo, pero mi objetivo es hacerlo dentro. Sé que puedo ayudar a seguir creciendo.

Hablando de crecimiento, ¿cómo se toman en el vestuario lo que queda de temporada?

Será súper importante, no solo para intentar terminar lo más arriba posible, sino para plantar semilla para la próxima temporada. Tenemos que seguir evolucionando como equipo. La manera de acabar esta campaña podrá servirnos mucho con vistas a la siguiente. Estando en una situación un poco más tranquila como la de ahora, el equipo continúa con ganas y con hambre de seguir evolucionando.

Tienen, además, el aliciente de la Copa de la Reina. Debe ser una oportunidad participar sin la presencia del FC Barcelona.

La verdad es que nos da muchas más ganas a los demás equipos que seguimos luchando por el título. Para mí sería un sueño hecho realidad volver a Tenerife y conseguir un título importante como la Copa con la UDG. Sería finalizar la temporada lo más feliz posible. Estamos trabajando para que pueda pasar, y ahora esta competición está abierta para quien quiera más y trabaje mejor.

¿Cómo encontró el club un año más tarde?

Continúa creciendo. Antes hablábamos de que somos un club humilde, pero para pelear con los grandes y llegar cada vez más lejos, tenemos que seguir evolucionando, y para ello necesitamos ayudas externas. He notado que hay cosas que han cambiado, y lo han hecho para mejor. Tenemos la esperanza de continuar igual.

¿A qué ayudas se refiere?

Estamos trabajando duro para mejorar, pero hay cosas que no podemos controlar. Por eso digo que la ayuda de todos es importante:de la Isla, de la afición, de los medios de comunicación, de empresas, de las instituciones...

¿Se ve en Tenerife por mucho tiempo?

Volví con un contrato de un año y medio de duración, así que estaré esta temporada y la siguiente, pero el presidente (Sergio Batista) sabe perfectamente lo importantes que esta Isla y este club son para mí. El año que tuve de parón a nivel físico, un poco alejada del campo, le vino muy bien a mi cuerpo, a mi recuperación. Me dio más vida para seguir jugando por más tiempo. Ahora tengo más oxígeno, una nueva oportunidad para seguir jugando. Cuando me fui, dije que Tenerife había sido mi mejor equipo, el club de mi corazón, y sigue siendo así. Me siento afortunada por la oportunidad de regresar. Quiero seguir jugando en la UDG por mucho más tiempo.