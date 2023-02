Las 'Guayotas' quieren consolidar su sexta plaza a costa del Barceloneta

Interesante la jornada que les espera este sábado a los aficionados al waterpolo, y es que en la piscina Acidalio Lorenzo, a partir de las 11:30 horas, el Santa Cruz Echeyde recibe la complicada visita del Atlético Barceloneta, un conjunto de su liga que busca complicarle la vida al grupo sorpresa de la competición, que no es otro que el de las Guayotas.

Precisamente, las tinerfeñas vienen de sumar dos victorias consecutivas, contra el Zaragoza (16-17), en un final de infarto decidido en la tanda de penaltis, y la semana pasada ante el Sant Feliú (14-13), en una remontada épica salvando un 9-12 contrario a falta de cinco minutos. Han sido cuatro puntos esenciales para su objetivo de asegurar la permanencia, y es que a pesar de que todo indica que nadie las verá al finalizar esta temporada en la Primera División después de que el propio conjunto maño no se haya estrenado y el CN Boadilla solo tiene dos victorias, hasta que no la tengan en la mano no van a respirar.

Ahora ante el Atlético Barceloneta, las de Pavón quieren mantener la buena racha a sabiendas de la peligrosidad del rival, al que vencieron en la primera vuelta por un sorpresivo 9-13 después de un mágico segundo parcial (1-5) y en las que el trío conformado por Clara Ríos, María Ramos y Emily Nicholson dieron una auténtica lección ofensiva con tres goles cada una de ellas. El objetivo sigue siendo sumar los puntos y consolidar el puesto de privilegio que ocupan las Guayotas a sabiendas de que ya es un éxito la campaña que están haciendo a pesar de ser un recién ascendido.

La entrenadora del Echeyde, Itziar Pavón, advierte de la peligrosidad del Barceloneta, un equipo muy joven pero con buenos valores que pueden complicarle la vida a cualquier equipo. Para la ocasión, el Echeyde recupera en la portería a Jessica Gaudreault, que ya está recuperada de sus problemas gástricos. El resto de mujeres serán de la partida, si no hay contratiempo de última hora.

Las catalanas son un buen equipo y tienen un plantel joven, pero muy apto. Buena muestra de ello son la exguayota y muy querida por el club, Roser Tarragó, que ha sumado 16 tantos; así como Carla Martín (20) o Julia Cereijo (17), entre otras compañeras. El conjunto catalán es octavo con 17 puntos en 13 partidos disputados, uno menos que los tienerfeños. Tiene 108 goles a favor frente a los 127 tinerfeños, igualando los tantos en contra, 171.