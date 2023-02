«Siete meses después, me propongo volver a disfrutar»

¿Fichar por el Atlético Paso es volver a casa?

Y quitarme de la cabeza todo lo que me ha pasado últimamente. Una vez lo denuncié solo quiero centrarme en disfrutar del fútbol y el Paso me ha dado la oportunidad para los cuatro meses que le quedan a la temporada. Ahora, el reto es hacerlo lo mejor posible.

¿Qué le sedujo de la oferta que le plantearon?

Ya en verano se habían puesto en contacto conmigo pero yo tenía entonces una situación delicada y muy peculiar que ahora ha salido a la luz. La realidad es que ya entonces me dijeron que lo volverían a intentar en el mercado de invierno. Y así ha sido. Fui a Grecia, a un equipo de Segunda División, pero no se dieron las cosas. El director general deportivo del Paso ha cumplido y ha vuelto a llamar. Me plantean ayudar, aportar todo lo que pueda... y he respondido que vengo encantado. El interés que ya me demostraron en verano y el proyecto que tienen a largo plazo son los motivos por los que les he dicho que sí.

¿Y qué se ha encontrado a su llegada al club? Imagino que tras el partido del domingo ya habrá percibido las dificultades del equipo para lograr resultados a domicilio.

Sí, en cualquier categoría las hay. Jugar fuera siempre es complicado. Excepto el año de la pandemia, los números hablan por sí solos. Pero me quedo con que me he encontrado con un grupo espectacular y que me ha acogido de forma sensacional, y eso que llevo solo unos días. Ayuda haber coincidido en etapas anteriores con Aridane [en el Logroñés] o con futbolistas que antes estuvieron en Las Palmas o Tenerife. También a Ayoze Placeres o a Eneko, de los que me habían hablado francamente bien. Así que todo está siendo muy fácil.

Entiendo que el objetivo es la permanencia.

El objetivo a corto plazo es hacernos todavía más fuertes en casa pero sin olvidar que también fuera se pueden conseguir muchos puntos. Lo demás, ya vendrá.

Fui víctima de un impresentable que también engañó a otros con menos recursos económicos que yo

Supongo que también en La Palma habrá detectado el cariño de todos después de haber visibilizado su caso, una supuesta estafa que quiso que viera la luz.

Sí, primero lo hice por la vía legal y luego ya los abogados me dieron luz verde para hacerlo en los medios de comunicación. Quería que aquellos que también habían sufrido a este impresentable no tuvieran miedo a denunciar y supieran que no estaban solos. Era una situación completamente abusiva y lo que él hacía era meter miedo a través de un documento de confidencialidad que era ilegal. Solo busco que esto lo arregle quien lo debe arreglar, que es la Justicia. Cierto es que me he encontrado con innumerables muestras de apoyo y con muchas llamadas de otros damnificados. No solo gente de fútbol, sino mucha otra gente a la que había engañado y estafado durante los últimos 11 años. Entre ellas, personas con muy pocos recursos de las que se aprovechaba y abusaba.

¿Qué secuelas deja este tipo de situaciones?

Pues unos muy malos meses no solo por que te hayan engañado; también porque has imaginado un proyecto deportivo que no existía. Ahora lo que quiero es olvidarme y me propongo disfrutar del fútbol. Pero sí me consta que ha habido compañeros que incluso han caído en la depresión y han dejado la práctica del deporte.

Usted sin embargo ha vuelto y es una excelente noticia.

Sí, después de siete meses es lo que me hacía falta para liberar la cabeza y mirar adelante. No veo la hora de que sea domingo y jugar mi primer partido en casa. Ya tuve minutos contra el Villanovense, pero más especial todavía será llegar a nuestra casa y volver a disfrutar con lo que más me gusta.