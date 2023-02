Laura Rodwald, refuerzo para el Tenerife Libby’s

El Tenerife Libby’s La Laguna no se queda de brazos cruzados y vuelve a moverse en este mercado de invierno. Así, tras confirmarse el martes que la cubana Lisbet Arredondo se perderá varias semanas de competición –a expensas de los resultados de unas últimas pruebas– por culpa de una luxación en el codo izquierdo, el conjunto isleño no quiere verse mermado en un tramo importante del curso y se ha reforzado. Lo ha hecho con Laura Rodwald una atacante alemana de 24 años (16/12/1998) y que procede del Nawaro Straubing, ahora mismo penúltimo clasificado de la Bundesliga alemana.

Buenos números personales.

Rodwald se incorporará en los próximos días al grupo preparado por Juan Diego García con el objetivo de apuntalar el juego del conjunto blanquiazul. La germana llega al Pablos Abril, eso sí, con unos números que generarán ilusión en la afición tinerfeña. El fichaje del CV Haris destaca por desarrollar un juego equilibrado, siempre cerca de la colocadora y la capitana de su equipo, hecho que la han llevado a cosechar en Bundesliga 2 Sur hasta tres reconocimientos MVP (un oro y dos platas) en el presente curso.

La Copa, clave.

Parece prácticamente imposible que Rodwald llegue a tiempo para el doble compromiso que deberá afrontar el Tenerife Libby’s esta semana: hoy contra el Fenerbahce, en Champions; y el sábado, también como local, frente al Esquimo en la Liga Iberdrola. Su debut podría producirse en la visita continental al MTV Sttutgart en el cierre de la liguilla europea. Sin embargo, su aportación debería ser ya patente en la visita liguera del día 11, cuando las de Juan Diego García se medirán al Avarca Menorca en un choque clave en la lucha por la segunda plaza al término de la fase regular. A continuación, el fin de semana del 17 al 19 de febrero, las blanquiazules afrontarán la Copa de la Reina, a celebrar en Sant Cugat del Vallés.

Un final con garantías.

David Martín, presidente de la entidad blanquiazul, destaca la estabilidad de la trayectoria de Rodwald y considera que aportará mucho al conjunto, al ser una jugadora «acostumbrada a llevar el peso de la recepción y del ataque a la vez». «Llevábamos algunos meses tanteando el mercado, queríamos un refuerzo más y ahora ha llegado esta oportunidad que no queríamos desaprovechar. Su llegada nos ayudará a encarar el fin de temporada con más garantías», concluye.

Hoy, duelo de cierre con el Fenerbahce

Último encuentro de la fase de grupos de CEV Champions League en el Santiago Martín. Hoy, el Tenerife Libby’s La Laguna se mide al Fenerbahce Opet Istanbul buscando sumar su primera victoria en la máxima competición (18:00 horas). No será fácil. Las de Juan Diego Martín tendrán enfrente a uno de los firmes candidatos a colarse en la final a cuatro. Con uno de los presupuestos más altos de la competición, el conjunto turco busca una victoria que le permita seguir avanzando en su carrera por el título. Y lo hará con dos notables refuerzos respecto al partido de la primera vuelta. La central búlgara Hristina Vuchkova y la opuesta cubana Melissa Vargas han llegado este mercado de invierno desde la Superliga China para dar un plus de competitividad al gigante europeo. Por su parte, el entrenador blanquiazul no podrá contar con la presencia de su capitana, Lisbet Arredondo, quien se lesionó el codo izquierdo el pasado sábado en el choque liguero ante el CV Sayre Mayre y se mantendrá alejada de los terrenos de juego durante, al menos, dos semanas.