Niriel, he conocido tu historia y me entristece todo lo que has pasado. Que sepas que somos muchos los que estamos contigo y te mandamos fuerza.



Quería tener un detalle contigo, esta camiseta va para tu casa. Desde Memphis te mando un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia! ❤️ pic.twitter.com/dHcgTPUC2Z