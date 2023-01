Albert Español: "Los jugadores están bien y muy motivados para lo que nos viene encima"

¿Cómo valora la primera vuelta del Santa Cruz Echeyde?

Muy positiva. Si hablamos de una valoración global, pues ha sido muy buena. Hemos batido a rivales a los que nunca habíamos ganado (CN Mataró y CE Mediterrani) y nos hemos clasificado para la Copa del Rey. Dicho esto, hemos tenido momento mejores y peores. Es verdad que contra el Sant Andréu y Cataluña fueron dos partidos seguidos tras venir de una dinámica positiva y perdimos. Pero al final, perder contra ellos como visitantes era algo que entraba en nuestros planes. Y también está la competición europea, la LEN Challenger Cup, con nuestra la clasificación para los cuartos y encima siendo primeros de grupo. Fue algo también especial e histórico para el club y el waterpolo canario.

Siendo ambiciosos, ¿cuántas veces se ha acordado de la derrota ante el Sant Andréu (9-7) viendo la clasificación de la primera vuelta?

Realmente, la clasificación no hace justicia al juego que está haciendo el Sant Andréu. Si nos ponemos a mirar sus partidos, han competido súper bien, lo que pasa es que no han logrado resultados. Como ejemplo, entró en el último cuarto ante el Barcelona perdiendo de uno; contra el Barceloneta estaba ahí en el tercero... Este año está todo muy igualado en la parte media de la tabla y luego cuando miras los resultados en detalle a veces no se hace justicia. Es mejor equipo de lo que aparece en la clasificación (un balance de victorias-derrotas de 5-6, igual que el Echeyde y el Mediterrani).

Sí, pero dolió esa derrota. El Echeyde habría escalado en la tabla. ¿Se puede hacer un paralelismo con la pérdida de puntos sufrida ante el CN Rubí en la temporada anterior?

No, porque el Rubí era un equipo inferior al que teníamos que ganar. Con el Sant Andréu en su piscina es muy complicado y entraba dentro de la lógica perder. No es comparable en ningún caso.

Ahora comienza el tramo más duro, la segunda vuelta de la liga el sábado ante el Mediterrani y el miércoles siguiente los cuartos de la LEN Champions Cup contra el SKP Kosice. Muy duro el calendario.

Y luego tras jugar contra los eslovacos toca el CN Caballa en su casa, que allí ha demostrado que puede ganar puntos y ha competido contra equipos muy fuertes. Es muy diferente. Luego tenemos la Copa del Rey a la siguiente semana... Ahora tenemos un mes y medio crucial para lo que va a ser el resultado final de temporada. No es la semana que viene, sino todo lo que viene por delante, que es mucho y fuerte.

Para ello planteó una mini pretemporada con mucha carga en el periodo navideño. ¿Cómo se encuentra su equipo de cara a estos retos?

La verdad es que todos han respondido muy bien. En las vacaciones han entrenado muy duro y con una sonrisa en la cara. Se los agradezco. Esa es la importancia de entrenar duro y además con alegría y felicidad porque cambia mucho la dinámica y ellos lo hacen. Los jugadores están muy bien y muy motivados para lo que nos viene encima.

¿Sigue siendo la permanencia el objetivo?

Sí. Una vez logremos la permanencia veremos hasta dónde podemos llegar. En la Copa del Rey, dependemos mucho del sorteo. Tampoco hay que engañarse, porque si te toca un Atlético Barceloneta o un CN Sabadell, pues es complicado. En función del sorteo, obviamente llegar a lo más lejos posible. Si nos toca un equipo al que podemos ganar en cuartos o al que ya hemos vencido alguna vez, pues nos frotaremos las manos e intentaremos hacer historia otra vez. Luego en Challenger, nuestro objetivo es llegar semifinales. Es complicado, porque ya en esta fase quedan ocho equipos, pero queremos pasar de ronda.

¿La sorpresa del equipo puede ser el refuerzo del zurdo Ashworth Molten?

Sí, llega este miércoles y llega muy motivado y con ganas de estar con nosotros. Estamos esperándolo con los brazos abiertos y creo que nos va a echar una muy buena mano.

El sábado debutó exclusivamente como entrenador. ¿Dónde se sufre más, desde el banquillo o en la piscina?

Se sufre más como entrenador, seguro [risas]. Estuvo bien, un nuevo rol el estar fuera del agua. Entiendo que es lo que me espera en un futuro no muy lejano y creo que fue bueno para el grupo ver las cosas con una perspectiva diferente. Pero de momento voy a seguir jugando. Fue algo que hice porque era un encuentro en el que se podía hacer, pero la intención es seguir jugando lo que resta de temporada.