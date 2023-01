Este sábado el Santa Cruz Echeyde concluye la primera vuelta de la liga ante el todopoderoso CN Sabadell con la certificación de la Copa del Rey de por medio. ¿Cómo se afronta este encuentro?

Nos estamos sintiendo bien como equipo dentro del agua. Albert nos dio una semana y algo de vacaciones en la que cada uno iba entrenando por su cuenta desconectando, pero sin dejar de entrenar. Ahora, tras 10 días con la vuelta al trabajo hemos hecho una mini pretemporada porque nos toca el CN Sabadell. Es cierto que vamos a jugarlo, pero no es nuestro objetivo principal. Vamos a disputarlo con todas las ganas, pero el inicio de la segunda vuelta está ahí. Estamos pensando en el Mediterrani en casa y los cuartos de final de la LEN Challenger Cup contra el SKP Kosice eslovaco. Estos sí que son de nuestra liga. Estamos muy motivados. Luego tenemos la Copa del Rey, pero lo primero es lo primero. Esta mini pretemporada está enfocada a estos dos meses que tenemos por delante.

Pero la Copa...

Primero es el CN Sabadell. No estamos pensamos en la Copa, sino en el Mediterrani, que es ese partido directo, y el miércoles siguiente lo que para el club es historia: jugar los cuartos de final de la LEN Challenger Cup en casa. Queremos jugar estos partidos y ganar e intentar luego pasar a las semifinales de la competición. Es histórico lo que estamos haciendo y puede serlo aún más si estamos concentrados en lo que tenemos que estar.

Entonces lo duro está por llegar.

Sí, ahora estamos entrenando fuerte para afrontar estos próximos partidos y el resto hasta el final de la competición.

A pesar de las diferencias entre el Sabadell y el Echeyde, ustedes van a por todas.

Sí, a por todas. Contra el Atlético Barceloneta, hasta la mitad del partido íbamos perdiendo de uno y luego se nos fueron. No fueron con mentalidad de ganar de uno al descanso. Fuimos nosotros los que estábamos allí. Aunque sea un Sabadell o un Barceloneta, si nos quieren ganar tendrán que trabajarlo y jugar bien porque siempre cabe la posibilidad de dar una sorpresa. En estos partidos que parecen más fáciles siempre descansa uno de los buenos tras jugar un miércoles y puede ser una oportunidad. Ese es el deporte.

¿Cuál será la clave del choque?

Empezar al 100%, sin duda. Que vean que si nos quieren ganar tendrá que ser con una mentalidad distinta porque no somos un equipo fácil.

¿Y cómo valora la primera vuelta del Echeyde?

Empezamos con una buena racha de cinco partidos seguidos ganando. Después es cierto que partidos directos como con el Sant Andreu y el CN Catalunya los perdimos. También digo, la mayoría de los partidos de nuestra liga han sido fuera de casa y en esta segunda vuelta lo tendremos en la Acidalio Lorenzo y al final jugarlos aquí a este nivel es muy importante.

Ha sido uno de los protagonistas en el apartado goleador en este tramo de liga con 19 goles junto con Adrián Magriñá (18). ¿Está contento con su rendimiento personal?

Estoy contento. Juego de lo que Albert Español me manda, suelo hacerlo de 4 y 5 con un rol más goleador, pero tampoco me considero un jugador lanzador nato, por así decirlo. No solo juego ahí, sino también de cubre-boya, a veces si la ocasión se requiere de boya... ¿Que lo estoy haciendo bien con esos 19 goles? Pues sí, pero mi objetivo principal no es meterlos, sino cumplir con lo que me manden tanto en defensa como en ataque.

¿Está cómodo después de tres meses defendiendo los colores del Santa Cruz Echeyde?

Sí. Muy contento con todo en general, ya sea con el equipo dentro o fuera del agua. Me he sentido muy bien acogido por toda la gente del club, desde el presidente David Rivas o Albert, hasta con los compañeros del filial de Segunda Nacional. No hay nadie que quiera tomar más protagonismo del que debe dentro del agua. Cada uno sabe el rol que tiene, lo que debe hacer y deben de dejar de hacer y con eso, al fin y al cabo, aprendemos uno del otro y nos hace ganar partidos importantes.