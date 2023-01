«La moral ahora está alta para ir a por el ascenso de categoría»

¿Qué siente al ganar el título de la Copa Príncipe?

Después de llegar a la final y de ganarla, estamos muy contentos y felices por el esfuerzo que hemos hecho desde la pretemporada hasta ahora. En navidad tuvimos un poquito de descanso, pero el esfuerzo tiene su recompensa y a nosotros nos ha llegado. Llegamos a la Copa con el objetivo de pasar de fase de grupos, ya que el año pasado fue un torneo difícil e ir poco a poco. Después nos centramos en las semifinales y, en la final, no teníamos el objetivo claro de ganarla, pero lo hicimos después de jugar bastante bien.

Cuando pasaron primeros de grupo, ¿vieron que la oportunidad de ganar la Copa era realmente posible?

Salimos de la fase de grupos demostrando un buen nivel y siendo un equipo compacto en todos los aspectos del juego. Fuimos paso a paso, pero ya ahí vimos la opción de la final más cerca, aunque teníamos un rival difícil como el San Roque, que encima era el anfitrión. Dimos un buen nivel de juego en ese partido, aunque el resultado fue algo engañoso, pues pese al 3-0 fueron tres sets en los que tuvimos que dar todo de nosotros y que finalmente supimos solucionar por la vía rápida gracias al nivel que dimos. Entonces nos vimos en la final contra Petrer. Lo veníamos haciendo bien y teníamos confianza, además de jugar contra un equipo al que ya habíamos ganado.

Fue el Mejor Jugador de la Copa Príncipe 2023. ¿Se lo esperaba?

Llegué al torneo como uno más, con muchas ganas y con ilusión. No teníamos pensado el objetivo de ir a ganar la Copa y yo personalmente ni me había planteado la posibilidad de que se me fuese a dar este premio individual, que no habría sido posible sin el esfuerzo de todos mis compañeros. No me lo esperaba y todavía estoy en una nube, pues ser elegido entre todos los grandes jugadores me puso muy feliz

Después de la celebración toca volver al trabajo. ¿Cómo lo afrontan?

Ya toca poner los pies en la tierra y pensar que este sábado tenemos un viaje a Madrid para enfrentarnos a Collado Villalba, un rival muy duro, sobre todo cuando juega en su casa. Queremos llegar a la fase de ascenso y ojalá podamos subir, pues, viendo lo que podemos dar, va a ser nuestro objetivo.

¿El título de Copa supone un chute de moral al equipo de cara a ese posible ascenso?

«El año pasado fue totalmente la otra cara de la moneda, pues llegamos a la Copa invictos y no ganamos ni un partido, al contrario que este año. Fue una suma de sentimientos que hace que la moral y la confianza estén muy altas para que podamos cumplir ese objetivo que es ganar la fase ascenso y subir a Superliga 1.