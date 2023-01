Una eliminatoria histórica para el fútbol tinerfeño

El CD Tenerife ha tenido un camino hasta ahora en la competición en la que ha tenido que superar a equipos de categoría superior o mayor trayectoria. Hay que recordar que la sección femenina tinerfeñista nació en 2019. En el primer partido de la Copa de la Reina derrotó al CD Castellón (5-1), pero donde realmente se pudo ver la ambición de las jugadoras dirigidas por Ivo Jiménez fue en las dos siguientes rondas. Eliminaron al Deportivo Abanca y la más reciente a la SD Eibar (2-1), líder de la Primera RFEF por aquel entonces. Ahora le toca el más complicado todavía, un Egatesa que más allá de participar de esta eliminatoria cargada de emociones, es un club ya instalado entre los mejores desde hace tiempo y que llegó a semifinales de esta competición el curso pasado.

El equipo dirigido por el tinerfeño José Herrera juega ante el CD Tenerife el primer partido en esta edición de la Copa de la Reina. No está siendo una temporada sencilla hasta ahora en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Ocupa la décima posición en la tabla y está a tres puntos del descenso. En enero el calendario le ha puesto varios equipos que compiten en la parte de arriba de la clasificación. Sin embargo, el grupo demostró que está preparado para competir contra cualquiera el pasado fin de semana, al empatar (1-1) frente al Atlético de Madrid. En el vestuario lejos de tomarse el partido contra el CD Tenerife como una cita sin importancia, lo hacen como una oportunidad de volver a ganar tras cuatro partidos sin hacerlo y que sirva para aumentar la moral de cara a la segunda vuelta del campeonato.

«Tenemos muchísimas ganas de empezar la competición. Es un torneo único, a un solo partido y la ilusión está ahí. Cualquier rival te puede sorprender, en la Copa del Rey de hombres lo hemos visto. Da igual la categoría en la que esté el CD Tenerife, estamos centradas», declaró la jugadora canaria del Egatesa Natalia Ramos.

«Hay un factor emocional importante»

«Es la primera vez que dos equipos de esta provincia se enfrentan en esta competición copera. El CD Tenerife ha hecho una excelente campaña en el torneo del KO hasta ahora. Nosotros igual que ellos queremos pasar esta eliminatoria porque tenemos mucha ilusión para llegar a la final four, que ya la jugamos el año pasado», declaró Sergio Batista, presidente del Granadilla. Sobre el partido, «nos lo tomamos muy en serio, igual de serio que la competición. No será fácil porque aunque parezca que podemos ser favorito entiendo que no, por la rivalidad. La diferencia de categoría no se notará porque es una eliminatoria a partido único». El CD Tenerife vive un tiempo de cambios, con nuevo presidente incluido, Paulino Rivero. Estuvo en el último entrenamiento del cuadro tinerfeñista. «Siempre que hay cambios intento ser positivo. Con Rivero siempre he tenido buena relación y le deseo lo mejor a él como presidente y al club», concluyó Batista.