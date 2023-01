«Este año queremos potenciar el proyecto desde la cantera»

¿Qué tal ve ahora el waterpolo desde los despachos y no desde la piscina?

Estar en el club no me cuesta porque siempre puedo hablar de waterpolo. Siempre he estado ligado a esto y como jugador ya estaba pendiente de las cosas en las que podía ayudar. En el Echeyde estamos todos, aunque seamos pocas personas, en la misma línea. Todo tiene sentido en lo que hacemos y de momento va funcionando bien. Hay varias figuras que saben mucho, desde la parcela administrativa a la deportiva. Funcionamos con sentido común, respeto a los jugadores y jugadoras y a sus entrenadores y entrenadores.

¿Cuál fue el gran momento del año 2022?

El gran logro fue el ascenso de las chicas. Aquí hay poco waterpolo femenino. Han ido subiendo cada temporada y ahora ya están en división de honor. Sabíamos que había buen equipo, buena entrenadora y que los fichajes que hicimos iban a responder pero sinceramente está yendo mejor de lo que pensábamos. Van sextas y se han metido en la Copa de la Reina. Compiten con jugadoras de gran nivel y por eso lo que hacen lo pongo en gran valor.

¿Cuál puede ser la clave de esta dinámica tan positiva?

Seguro que hay muchas pero una es el trabajo de la entrenadora. Ha conseguido mucho en poco tiempo. Los primeros partidos fueron ganando y también los que jugaron como visitantes. Los equipos de la isla sabemos lo que cuesta ganar fuera. Desde el ascenso del año pasado en el último minuto en Madrid hasta ahora, todo va genial.

El masculino también da buenas noticias

La progresión en este caso ha sido más normal. Ya no somos el Echeyde de hace tres temporadas, está claro. Somos un equipo que compite en todas las piscinas salvo en las tres o cuatro de los equipos grandes. Somos un equipo joven, con una media de 22 y 23 años. En chicas también. Nuestro mensaje desde el club es el trabajo diario y las victorias dan motivación. Pensar más allá sería meterles una presión que por edad no le corresponde.

¿Cuál es la línea a seguir en 2023?

Seguir construyendo desde la base. Si subes muy rápido pero no tienes buena base es difícil mantenerte. Tenemos más de 100 niños, algo impensable hace poco. Organizamos torneos para que vengan niños y vamos a los que se organizan fuera de la isla. Damos charlas también en colegios para que les entre el gusanillo y la respuesta de ellos es maravillosa.

¿Cómo anda la salud de la cantera del club?

Muy bien. Cada vez más jugadores en más categorías y lo más arriba posible. Ese es el camino. De nada vale hacer tres fichajes para el primer equipo y en un año se vayan. Lo que nos dará buenos resultados en el tiempo es la base y estamos enfocados en mejorar cada vez más.

¿Es optimista de cara al futuro deportivo e institucional del club?

Hay que ir con pies de plomo. Un paso en falso puede suponer no levantarte. Por suerte sentimos el apoyo de la gente a través de las redes sociales, donde Jorge Martín hace un gran trabajo. También nos motiva salir en los medios de comunicación. Nosotros respondemos a ello deportivamente. Seguimos construyendo con sentido común.