Samuel García: «Este año va ser igual o más importante que 2024»

Ha vuelto a La Palma por Navidad.

Así es. Se me ocurren pocos sitios mejores en el mundo, y mira que he viajado.

¿Cómo valora el año ya cerrado, el 2022 postolímpico?

Los años después de Juegos siempre cuestan un poquito. En mi caso todavía más porque el comienzo de mis entrenamientos se retrasó por culpa de una pubalgia. Eso fue un inconveniente importante en la planificación y las sensaciones, hasta el punto de que me trastocó todo el calendario. La pista cubierta prácticamente no la hice; pero al aire libre los resultados sí fueron positivos. Conseguimos grandes registros, ya no solo por mi parte a nivel individual, sino también a título colectivo en esos Europeos donde rozamos el bronce en el 4x400.

¿Qué fue lo mejor?

Pues posiblemente el récord de España en esa competición, a pesar de que no valiera para tocar medalla. Y también las buenas sensaciones que me ha dejado la reciente concentración en el Algarve portugués. Fueron dos semanas con la selección, con el relevo, y la verdad es que hemos quedado muy contentos.

¿Y cómo arranca 2023?

Con mucha fuerza, porque ya después de las fiestas comienza la competición en pista cubierta. Tengo muchísimas ganas de competir después de quedarme en blanco en 2022 en esa fase del calendario.

Se le ve motivado y con muchas energías. ¿Cómo hace para mantenerse competitivo y con tanto ímpetu a estas alturas de su carrera?

Efectivamente es así. En el deporte siempre hay retos. Quizás cuando tienes una dilatada trayectoria como la mía te puede costar mucho más motivarte. Yo acabo de cumplir 31 años y es obvio que me quedan menos competiciones de las que ya he podido hacer. La motivación para conseguir cosas y para entrenar no es la misma siempre, pero en estos momentos te aseguro que sí la tengo.

Y eso, ¿en qué lo nota?

Obviamente lo que más te cuesta es el entrenamiento, que es donde se sufre; y por supuesto las privaciones. Es decir, todo lo que dejas de hacer. Pero este año estoy muy motivado, sobre todo porque ya queda temporada y media para los Juegos Olímpicos de París. Una competición así motiva a cualquiera.

Imagino que ya a estas alturas se habrá sentado con su equipo a analizar el calendario del nuevo año y sabrá dónde hay que apretar más.

Por supuesto. Las grandes competiciones son el Europeo en pista cubierta, donde aspiro a estar en marzo; y luego el verano va a ser muy atractivo. Es ahí donde van a concentrarse muchas carreras importantes. Lo que sí te anticipo es que 2023 va a ser igual o más importante de lo que pueda ser 2024. Me explico: ya este verano puedes sellar marca. Si la hago, ya me serviría para estar en los Juegos. Eso no garantiza al 100% que luego la Federación me elija, pero ya sería seleccionable y sería de algún modo lograr mi gran objetivo. Así que le doy la misma importancia a 2023 que al propio año olímpico en sí. Sería bueno hacer gran parte del trabajo este año; y no dejarlo todo para el final.

Y quería preguntarle por París. Después de la experiencia de Tokio, sin público, imagino que el objetivo para 2024 es ir a correr los 400 a título individual.

Ese es el reto que tengo pendiente porque en 2021, que es cuando se hicieron los Juegos de Tokio yo realmente estaba dentro de la clasificación individual pero por una cirugía no pude defender mis puntos. Por eso fui cayendo en la clasificación y cuando volví a competir, ya era tarde.

¿Qué pálpito tiene ante el regreso de los Juegos a Francia?

Son unos Juegos que, en apariencia, tienen muy buena pinta. París es una ciudad amiga del deporte. Yaunque Tokio fuera un diez a nivel organizativo, falta el alma de los Juegos: el público y estar en contacto con otros deportistas. Así que quiero vivir la experiencia olímpica al 100%, en plenitud, al máximo.