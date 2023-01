Jonay González y Johanna Ardel finalizan a lo grande el 2022

Una despedida con reencuentros. Este pasado sábado día 31 de diciembre, último día del año 2022, se llevó a cabo la XXXIX San Silvestre Lagunera, una cita que no se celebraba desde 2019. Bajo un ambiente festivo, con la participación de más de 3.000 corredoras y corredores y con varios millares de transeúntes en los aledaños de las principales calles del casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, se desarrolló la prueba atlética. Al final, Jonay González (17:07) y Johanna Ardel (20:12) volvieron a escribir sus nombres en letras doradas al coronarse como ganadores. Un éxito que ambos ya conocían de ediciones anteriores.

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de La Laguna puede decir que ha completado, prácticamente con absoluta normalidad, un curso deportivo. Después de recuperar citas con la solera de la Media Maratón, Carrera del Cristo, Vuelta Ciclista y Nocturna, también ha sacado adelante, tras dos años plagados de suspensiones como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la emblemática San Silvestre Lagunera. Y todo ello con las plazas agotadas semanas antes de la celebración de la misma. Sí, una vez más, y por quinta edición consecutiva, con 3.000 atletas en la línea de salida.

Desde las 16:00 horas, niñas y niños conformaron las cinco salidas previstas para la Infantil; desde Sub 8 hasta Sub 16. Más de 250 menores abrieron el fuego ante la atenta mirada de madres, padres, tutores legales, transeúntes y, como no, ante los miles de atletas que se sumarían a la fiesta en la San Silvestre Lagunera adulta. La Laguna era una fiesta y los aplaudidores empezaban a cumplir con su cometido.

Una vez que esta disciplina vivió todas sus salidas y llegadas, la Plaza de la Concepción se fue llenando del resto de dorsales. Los de los mayores que, con suma, gracia, se fueron arremolinando en torno al luminoso arco de salida. Desde Mama y Papa Noeles, pasando por los Reyes Magos, y hasta un grupo de aborígenes, se colaban entre una multitud que copó el segundo cajón de salida. La parte delantera se había reservado para 150 dorsales preferenciales cuyos portadores pelearían por los primeros puestos de la general. Por delante, 5.000 metros y un callejero abarrotado de gente.

La Herradores, Viana y Carrera acabaron convitiéndose en una fiesta. Batucada y comparsa animaron diferentes puntos por los que pasó la cabeza de carrera, de principio a fin, comandada por la punta de lanza del Bikila, Jonay González, que fue un reloj; algo que estaba bajo lo previsto viendo el palmarés del agente de policía que, con la de este 2022 ya ha ganado nueve ediciones de la Lagunera. Acaba de esta forma con cinco años de sequía, puesto que no era el mejor desde 2017. Antes también se había subido a lo más alto del podio en 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 y 2013. Por su parte, y tras un sprint vertiginoso por la Carrera, Aday Salas (17:12) y Raúl González (17:19) completaron los puestos de honor de esta edición.

Tampoco hubo campanada entre las chicas, y es que Johanna Ardel cumplió con lo que dijo diez días antes, en la presentación de la cita: revalidar y mejorar su registro de 2019. Así fue primera con un estratosférico 20:12, 10 segundos mejor que en 2019. La atleta del CEA Tenerife comandó la clasificación femenina para imponerse de manera solvente ante corredoras de la talla de Sandra Trujillo, que fue segunda con un 20:36 y la triatleta del Diablillas de Rivas, Raquel Arostegui (20:52).

En las dos vueltas al circuito urbano, el ritmo medio por kilómetro de la cabeza de carrera fue de 3 minutos. No obstante, hay quienes prefirieron correr durante más tiempo y degustar bien la inconfundible esencia de la San Silvestre, y es que hasta las 19:00 horas, momento en el que dio comienzo la entrega de premios en la Plaza de la Concepción, fueron llegando a meta corredoras y corredores. Entre ellos, ilustres como el ultra trail runner José Molina, del Atlantes Trail; o Súper Paco, atleta y trail runner de 79 años de edad y que se ha convertido en una de las figuras más longevas y con mayor número de participaciones de todas las carreras de la provincia occidental (ambos también tomaron parte en la San Silvestre Tejinera, celebrada un día antes en El Ramal).

Idaira Afonso, satisfecha

Idaira Afonso, presidenta del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de La Laguna, organizador de la San Silvestre Lagunera, después de dar la salida y recibir en meta a las y los participantes, valoró el ambiente «festivo» que se respiró en un «día muy esperado». «Creo que no hay mejor manera de terminar el año que con la San Silvestre Lagunera. Ver el trabajo de tantos meses reflejado en el rostro de más 3.000 corredoras y corredores es muy reconfortante. Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo del OAD, que ha trabajado muy duro para sacar adelante esta y el resto de pruebas. Tan sólo me queda desearles a todas y a todos un 2023 repleto de salud y, como es natural, de mucho deporte. El equipo de gobierno de esta ciudad ya trabaja en citas consolidadas y en otras nuevas que coparán el venidero calendario deportivo», concluyó Afonso.

Por último, el acto de entrega de premio contó con la presencia de la citada Idaira Afonso; la concejala de Comercio, Aitami Bruno; y la madrina de la San Silvestre 2022, Marisa Pérez.

Johanna Ardel y Jonay González fueron lo más rápidos en el Saln Silvestre de La Laguna, que demostró ser algo más que una simple cita competitiva con la que acabar el año. De ella, y pese a correr sin dorsal, disfritaron bastantes grupos de entusiastas que se lo pasaron en grande.