Una estrella fugaz en Tenerife

Ya retirado de la práctica del fútbol, Edson Arantes do Nascimento​pasó un día en Tenerife. Para ser exactos, el domingo 26 de abril de 1981. Invitado por la casa Chanrai-Sony para entregar el trofeo de una competición de fútbol sala que llevaba su nombre –y también para promocionar el reproductor de música que estaba de moda, el walkman–, asistió a la final celebrada en el pabellón municipal de la capital tinerfeña –ahora llamado Quico Cabrera– y disfrutó de una cena en el hotel Mencey. «Me llevaré un imborrable recuerdo», confesó Pelé después de aquellas horas en la Isla.

O Rei llegó procedente de Nueva York, ciudad en la que pasó largas temporadas después de colgar las botas en el Cosmos y mantenerse vinculado a ese mítico equipo. Se había convertido en un reclamo publicitario de garantías para cualquier firma. No desaprovechaba el tiempo. Escribía libros, grababa canciones, salía en películas... Pero, sobre todo, seguía viviendo de lleno su pasión, el fútbol, cada vez más cerca de la formación y consolidado como el principal embajador planetario.

En Tenerife despertó mucha expectación. Tanta, que un deporte con poco arraigo en aquellos tiempos como el fútbol sala reunió a unos tres mil espectadores en la cancha santacrucera. Con el partido definitivo en juego, en un instante de la mañana, todas las miradas se dirigieron a la zona de autoridades. Al fin, Pelé había cruzado la puerta. Allí estaba el campeón del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970. Así describió Jornada Deportiva aquel momento tan especial, el de su encuentro con el público tinerfeño. «Sencillo en sus declaraciones, su entrada en el palco presidencial del pabellón fue acogida por una atronadora salva de aplausos de la afición, puesta en pie y obligando que el desarrollo del encuentro final fuera detenido durante unos minutos», relató refiriéndose a la admiración por el «estilista y fino jugador carioca», que fue «acosado para la firma de autógrafos», una situación en la que se supo desenvolver sin problemas. «Dejó constancia Pelé, además, de su propia labor de relaciones públicas, de una gran humanidad, pese a su condición de indiscutible número uno», añadió este periódico destacando el talante de una estrella que solo quería ser «un jugador más».

El brasileño no se limitó a ver la evolución de la final, los minutos que quedaban. Antes de que se reanudara el juego, quiso dirigir unas palabras al público. Mensaje directo, cariñoso, recibido con interés por todos y cada uno de los asistentes. Ahora sí, el balón podía seguir rodando. Con el permiso de O Rei. Todo un honor para los jugadores del Salamanca y el Amistad de La Palma, dos equipos frente a frente bajo la atenta mirada del futbolista más grande. El título fue para los tinerfeños, que recibieron la copa de manos del ilustre espectador. «Hasta que no se aclaró el panorama, Pelé no bajó a la cancha a saludar a los cuatro equipos», siguió la crónica.

La estancia de O Rei en la Isla dio para más. Incluyó una cena de gala en el hotel Mencey. «Se proyectaron unas películas sobre las campañas internacionales de Pelé. Al acto asistió una gran cantidad de personas. Y seguidamente se le tributó una cena-homenaje. En el transcurso de la misma se le entregaron unas insignias como agradecimiento a su primera visita a Tenerife, así como también a la casa Chanrai-Sony por su magnífica colaboración, por parte del Sub Comité de Fútbol Sala. Después de la cena, que fue amenizada por el grupo folklórico Atistirma, Pelé se bailó unas malagueñas y todo. Fue un momento muy emocionante ver a Pelé entremezclado con nuestras danzas típicas», añadió la edición de El Día.

Durante la jornada, el brasileño atendió con amabilidad a la prensa local. Habló de todo, siempre con el fútbol como hilo conductor. Por ejemplo, del Mundial que se iba a celebrar unos meses más tarde en España. No acertó con su pronóstico. Ganó Italia. Eso sí, avisó del potencial de la finalista Alemania. «Parece que Brasil y Argentina tienen chance, pero por Europa estimo que Alemania está muy bien, aparte del país organizador», comentó convencido de que España podía hacer «un buen papel, ya que debería influir el ambiente a favor. Y en este país se está trabajando a conciencia».

En un análisis más general, Pelé compartió su opinión sobre el «problema» que, al parecer, estaba sufriendo el fútbol a principios de los 80. «Al jugador le falta creatividad», afirmó. Ampliando una reflexión que podría aplicarse al modelo actual, señaló que «todo está dispuesto por la pizarra y eso es malo. Los entrenadores, desde que comienzan con las categorías infantiles, imponen las cosas por la pizarra y por los libros, y le restan creatividad al jugador». En esta línea, lamentó que «hay que andar preguntándole al técnico si se puede tirar a puerta». Pelé agregó como inconveniente el «crecimiento» de las ciudades y la reducción del número de campos de fútbol en los barrios. «Los niños ya no tienen dónde jugar y así no pueden salir grandes figuras», observó el brasileño en una charla con los periodistas locales.

Del fútbol canario no tenía referencias. Eran otros tiempos. «Solo sé que es una tierra en la que se practica un buen fútbol», reconoció dejando la estela de una estrella que, pese a su fallecimiento en la noche de ayer, no se apaga.

El Día

La visita de Pelé a la Isla fue una de las noticias deportivas del fin de semana del 25 y 26 de abril de 1981. Pero no la única. Por ejemplo, el Tenerife había caído derrotado el sábado en Santa Isabel, el antiguo campo del Compostela (3-0). «Naufragio», tituló

La otra cara del planeta fútbol aquel fin de semana

. Los blanquiazules estaban en Segunda B, con José Ramón Lamelo como entrenador. No lograron el ascenso en esa campaña, aunque se mantuvieron en la pelea hasta casi el final. Al día siguiente, los focos apuntaron al desenlace de la temporada en la máxima categoría. La competición se preparaba para un final sin precedentes. La Real Sociedad de Alberto Ormaetxea se alzó con su primer título de Liga tras empatar en El Molinón, resultado que dejó a las puertas del éxito al Real Madrid. De paso, Salamanca, Almería y Murcia confirmaron el descenso a Segunda. Las Palmas había llegado a la fecha definitiva salvada y no le pesó perder en Valencia. Ese día, el mismo en que Pelé pasó por Tenerife.