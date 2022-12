Idaira Afonso: «Queremos volver por todo lo alto con la San Silvestre»

¿Había ganas en La Laguna de que volviera a correrse la San Silvestre el 31 de diciembre?

Muchas ganas después de estos dos años de parón por la pandemia. Estamos hablando de una de las pruebas más significativas de La Laguna e incluso de toda Canarias, porque se trata de la San Silvestre más antigua de todas las que se celebran en el Archipiélago. Estábamos deseando volver al formato normal.

¿Se le puede considerar como la prueba estrella, o al menos la popular, dentro del calendario deportivo lagunero?

Sí, lo es. Es esa prueba que aglutina a personas que van a competir con todo, otras que la hacen en un tiempo intermedio, y otras que vienen simplemente como un reto, a participar, terminarla, y pasarlo bien mientras acaban el año haciendo deporte. Es una carrera muy popular y que suma mucho sentimiento.

¿Seguirá teniendo el mismo tirón que antes de la pandemia?

Creo que incluso mayor, porque las plazas de adultos se agotaron en un par de días, y sé de muchos que se han quedado con las ganas de conseguir un dorsal. Son 3.200 personas, que es el aforo máximo que permite el recorrido. Además este año nos hemos propuesto ponerle mucho más cariño a la prueba, porque queremos volver por todo lo alto. Tenemos preparadas algunas sorpresas.

Y viendo este tirón, ¿no se han planteado cambiar el recorrido para dar cabida a más atletas?

Para este año era algo que no veíamos. Quisimos respetar el recorrido de siempre. Pero sí está claro que debemos plantearnos el crecimiento de una prueba como esta, porque ya existen otras San Silvestres en la Península que mueven a miles de personas. ¿Por qué no aspirar a llegar a esas cifras?

Al margen de su participación e importancia, ¿es la San Silvestre el mejor exponente de esas líneas maestras que se ensalzan desde el Ayuntamiento de La Laguna de promulgar el deporte para todos y en cuotas de igualdad plena?

Sí. Estos últimos años, y como objetivo prioritario, estamos haciendo el esfuerzo en el Organismo Autónomo para fomentar la práctica deportiva en todas las personas, sin diferenciación de edad, ni de capacidades. También trabajamos en valores como la inclusión, la diversidad, la igualdad... para facilitar igualmente la plena integración de las personas con discapacidad. Y la San Silvestre reúne todas estas características. Por ejemplo, las inscripciones son gratuitas para las personas con discapacidad, y la camiseta y el cartel llevan, con sus colores, un guiño al colectivo LGTBI. Queremos que esta carrera sea accesible para todos.

Acabarán 2022 con dos eventos deportivos multitudinarios, la K-42 y la San Silvestre. ¿Qué esperamos del deporte en La Laguna para 2023?

Que regresen todas las grandes pruebas y en los formatos originales. Por ejemplo, que la Vuelta Ciclista vuelva a tener equipos internacionales e incluso con etapas en otras islas, algo que fue imposible este año. Y también recuperar todos esos eventos de barrios y pueblos, así como seguir mejorando en toda nuestra oferta deportiva.

¿Podemos esperar algún gran acto deportivo de carácter nacional o internacional?

Estamos trabajando en distintas posibilidades en forma de campeonatos que podrían venirse a La Laguna. Recientemente hemos tenido un torneo de pádel, una fase nacional de selecciones autonómicas de fútbol... Trabajamos para traer eventos que sean llamativos para el municipio, pero sobre todo que sean un referente; con una notable visibilidad, pero que a la vez trasmitan unos ciertos valores, como un trail solidario que llevaremos a cabo en enero.

Pasan los años, cambian los partidos, pero lo que parece no variar es el problema de los deportistas y clubes a la hora de recibir las subvenciones. ¿Es un caballo de batalla del municipio?

Es un caballo de batalla, sí. Se ha mejorado en este aspecto, pero hay que seguir mejorando. Hay que actualizar y flexibilizar las bases de las subvenciones. Las que existen actualmente son bastante complejas y son un caballo de batalla bastante antiguo, es cierto. Es algo que trataremos de impulsar antes de que termine este mandato, intentando acortar y facilitar los trámites del proceso. Estamos a punto de pagar las subvenciones de federados de 2021; también nos encontramos tramitando las de élite para los equipos de 2021, y espero que sea muy pronto cuando se resuelvan. Hay un año de retraso, no podemos esconder esa realidad, pero estamos trabajando a destajo para resolver esa situación lo antes posible porque de estos cobros dependen muchos clubes.

Uno de los últimos clubes en hacerse notar en el municipio es el Corarenal de gimnasia rítmica...

Sí. Estos días hemos recibido a sus componentes. Un orgullo porque por primera vez en La Laguna existe un club en la máxima categoría de este deporte. Es un ejemplo más de la buena salud deportiva de la que goza La Laguna. Seguiremos trabajando en hacer crecer el deporte en el municipio.

«Tenemos tendida la mano al Clarinos»

Uno de los representativos en la élite de La Laguna es el Clarinos de baloncesto femenino. El club morado atraviesa por un delicado momento deportivo y, sobre todo, económico. Hace unos días su presidente, Claudio García del Castillo, denunciaba que ciertas administraciones no estaban atendiendo a su club como era necesario. «A veces la comunicación no es tan fluida por diversos motivos y no habíamos podido contactar con él club, pero ya se ha hecho y ellos están tramitando una subvención como equipo de élite que tenían pendiente porque les faltaba presentar una documentación», aclara en este sentido la concejala. «Nuestra intención siempre es ayudar, y así hemos hecho en este caso para que no se quedaran colgados hasta finales del próximo año», añade.

Afonso deja claro que su «mano siempre ha estado ahí, tendida con el Clarinos; sufriendo cuando las cosas no han ido bien, y celebrando cuando sí lo han ido», pero a la vez se desmarca de la presencia este curso del club cestista en la Liga Femenina Endesa. «Al final las entidades deciden un poco su curso y su destino, y en este caso se ha afirmado que las propias administraciones pedimos que compitieran de nuevo en Liga Femenina, pero eso es algo que adoptan los clubes. A todos nos gusta ver a los equipos en la máxima categoría, pero esta decisión no ha tenido que ver con el OAD de La Laguna. Pero dicho esto, seguiremos estando junto a ellas, y buscando los cauces para resolver esta situación y lograr que un equipo femenino se mantenga en el máximo nivel. Hay muchos clubes y tratamos de ayudarlos a todos de la misma manera», explicó la misma fuente.