«Seguimos confiando en lo que estamos trabajando»

¿Qué valoración puede hacer de la trayectoria del Santa Cruz Echeyde en este primer tramo de la temporada?

Tras analizar todo en frío, la verdad es que ha sido muy buena. Es verdad que acabamos con un sabor amargo por las derrotas ante el CN Sant Andreu y el CN Cataluña. Hubiese sido muy bonito ganarles, pero no podemos olvidar el camino que hemos tenido desde septiembre cuando empezamos con partidos en Europa y esas cinco victorias en la primera vuelta que al final nos han dado el fruto de este trabajo previsto desde el principio.

La mayoría de las derrotas han sido previsibles por el potencial al que se enfrentaban.

Sí. Con el Top-4 de la liga era de esperar una derrota, pero el hecho de ganar a equipos como el Mataró o el Mediterrani nos dio un impulso para demostrar que podemos estar ahí contra cualquiera de la liga. Creo que es una buena señal de cara a la segunda vuelta.

Ha sido importante que el equipo, incluso en las derrotas, haya competido. ¿Cuál es la clave para seguir manteniendo esta energía?

Somos un grupo muy coral. Al principio de temporada ya decía que era eso. No hay secretos, trucos o magia. Es un buen grupo, cada uno asume su papel a la perfección, los más jóvenes están apretando por debajo, los que han venido con un rol más importante no se esconden y todo esto al final se nota. Nos llevamos muy bien, pero tanto fuera como dentro y eso es muy importante. Si no existiera esa química las cosas no salen. Ahora que no conseguimos esas victorias, seguimos confiando en lo que hacemos y en lo que estamos trabajando.

¿Le falta un poco de gol al Echeyde? ¿Se compensa con una buena defensa?

Con lo del gol hay que decir que el rival también juega y por el modelo de juego el ataque en determinadas situaciones es verdad que nos cuesta un poco, pero no creo que sea por falta de gol. Simplemente creo que no hemos aprovechado bien nuestras oportunidades porque en Europa demostramos que teníamos gol, al igual que en partidos importantes como Mataró y Mediterrani, por ejemplo. Más bien dependemos mucho de nuestra defensa y ese día que no encontramos nuestra posición pues sufrimos un poco. Ahí está la clave.

Qué se siente siendo este año el capitán de este equipo.

Era consciente de que vendrían momentos muy buenos y que vendrán momentos de altibajos. Ahí es cuando se ven mis funciones, ayudando a los más jóvenes o estando cuando hace falta con el resto. Entiendo y creo que mi función llega cuando el grupo está fuerte y cohesionado. Ser capitán de este equipo es maravilloso y estoy orgulloso.

¿Pero los compañeros ayudan?

Sí, son un grupo increíble, son muy profesionales incluso los jóvenes. Saben lo que tienen que hacer y entrenan muy bien.

¿Y qué ha sido lo mejor y peor en estos meses?

Pues fue ese tramo después de ganar los seis partidos seguidos que hicimos y clasificarnos en la Challenge Cup. Fueron los mejores instantes y nos veíamos fuertes. Ni el más optimista pensaba que podíamos alcanzar esta dinámica. El peor momento, la última derrota contra el Barcelona (9-15), que es un grande. Nos dolió mucho porque no esperábamos perder de esta manera y ante todo el público y la cantera presente.

¿Y cómo valora la trayectoria del femenino?

Bien. Me han sorprendido. Han logrado lo que ha nosotros nos ha costado siete años. Siempre con un poquito de envidia [risas]. Eso es porque hay jugadoras de calidad. Estamos que todos los equipos tengan un corte especial y una sola filosofía.