María Ramos: «No hay secretos ni suerte; todo es fruto del trabajo y del esfuerzo»

¿Qué valoración puede hacer de este primer tramo de temporada, con la clasificación a la Copa de la Reina?

Hemos tenido momentos muy buenos y algunos altibajos, como en el partido contra el CN Sant Feliú (12-6), con el que no esperábamos pinchar. Al final todos los equipos tienen algún bajón a lo largo de temporada, pero creo que todo ha ido bastante bien.

Usted apostó por un equipo recién ascendido y que ha tenido una trayectoria positiva, muy alejado de la idea inicial de conseguir la permanencia y las Guayotas han conseguido por derecho propio entrar en la Copa. ¿Se esperaba que el equipo podría alcanzarla?

Nuestro objetivo principal es, sin duda, la permanencia. La Copa, según ha ido avanzando la temporada, la veíamos como una opción que podría estar en nuestra mano. Pensábamos en la permanencia, pero ya que nos hemos clasificado para el torneo del ko, pues es un logro para todas nosotras. Pero todo eso es fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo.

Ese tipo de logros no se regalan.

Claro que no. Han sido unos meses en los que hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí y eso ya no nos lo quita nadie. Tenemos que estar centradas en seguir en la misma dinámica.

¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido en estos primeros meses?

Tal vez creo que algún partido. Esa derrota ante el Sant Feliú. La verdad es que nos escoció bastante porque encima tuvimos muchísimos goles en contra. No sé si fue relajación o que simplemente nos dimos contra el muro sin esperarlo. Esa situación no la esperábamos aunque fuera en su casa. También contra el CN Boadilla, a pesar de ganar (6-5), tampoco estábamos bien, pero no fue una cuestión deportiva. Estábamos muchas enfermas o veníamos de estarlo. Fue un partido muy complicado porque esa misma semana sufrimos mucho.

¿Y el mejor?

En mi opinión creo que ha sido la semana pasada. Creo que los entrenamientos fueron perfectos y nos estaban saliendo las cosas. Levantamos cabeza y ganamos mucha energía. Nos motivamos mucho unas a otras como equipo y jugamos y ganamos... y conseguimos entrar en la Copa [risas].

¿Dónde están los límites de las Guayotas?

No los hay, tenemos que ir partido a partido y temporada a temporada.

¿Está siendo el Echeyde un trampolín deportivo para usted después de decidir venir a Tenerife?

Sí, y encima las cosas me están yendo bien. Que me estén saliendo tan bien a nivel deportivo, pues ayuda a estar de la misma forma a nivel personal. ¿Los cinco goles que metí ante el Rubí? Al final todo eso es gracias al equipo. No hay más. Solo puedo decir que somos un equipazo, así lo siento.

¿Cómo valora la trayectoria del Echeyde masculino?

Pues muy positiva, de eso no hay duda. Perdieron contra el CN Cataluña, pero eso no quita el trabajo y el sacrificio que hacen. Estoy segura que se verán los resultados por todo el esfuerzo que están haciendo. Todos somos un mismo club. No hay secretos ni suerte, todo se basa en el trabajo y en el esfuerzo.