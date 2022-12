El 'hasta luego' de una estrella única: Michelle Alonso

“Tengo que parar por el hombro derecho, lo tengo bastante jodido”. Esa frase la dijo Michelle Alonso en el marco del desarrollo de la 35ª Gala del Deporte de Tenerife 2022, la mejor nadadora de la historia de España y con los mejores resultados en el ámbito de los deportes paraolímpicos, una estrella tinerfeña única que no se extinguirá y que seguro que tendrán que pasar décadas, muchas, para que una deportista de este nivel vuelva a salpicar las aguas de cualquier piscina y con resultados tan asombrosos a nivel nacional e internacional. Y todo esto no se regala.

¿De qué se habla? Pues entre otros muchos logros, se ponen encima de la mesa tres oros paraolímpicos en 100 metros braza, con marcas que fueron récords del Mundo en Londres, Río de Janeiro y Tokyo; además de ser campeona de Europa en cuatro ocasiones y otras hazañas que serán muy complicado no ya solo de superar, sino de igualar. Ella es Michelle, 13 metales entre Mundiales y Europeos, la dominadora absoluta de la natación adaptada, muy capaz y es tinerfeña... Y curiosamente alérgica al cloro.

El anuncio en la Gala dejó helado a todos. Casi entre lágrimas aguantó estoicamente un aplauso que retumbó en el Teatro Guimerá durante algo más de un minuto, con periodistas e invitados de relumbrón sucumbiendo a la humildad y la sinceridad de una deportista única que con tan solo 28 años se ha visto obligada a dejar de competir en bajo el paraguas del alto rendimiento por una lesión en el hombro que la ha torturado en silencio durante muchísimo tiempo.

Pero solo en la alta competición y su tremenda exigencia, ya que seguirá muy activa pero solo a nivel nacional una vez que se recupere del dolor que sufre cada vez que se mete en la piscina. Ahora toca parón y cuando remita el dolor volverá a una rutina menor y adaptada a su estado físico, confirmó el presidente de la CD Midayu, José Marrero, alejando el mensaje de que abandona el deporte. Ayer volvió a la actualidad, pero con el oficialismo del Comité Paraolímpico Español que ponía en valor a la nadadora que tantos días de gloria ha dado al deporte hispano por todo el mundo.

La deportista solo tiene palabras de agradecimiento y ayer todavía reconocía que “ha sido una decisión muy difícil y complicada, pero era necesario parar. Muchísimas gracias a todos los canarios y canarias, pero he llegado hasta donde he podido. Me hubiese gustado llegar a la Paraolimpiada de París, pero no ha podido ser por esta lesión que va a ir para alargo. Solo puedo dar las gracias por todo su ánimo y apoyo”, recalcó Michelle.

En este caso reconoció “sentir tristeza”, pero “sé que es por mi bien, por mi hombro y por una situación de salud”. “Ahora la exigencia es completamente distinta. Se me hace raro no ir a entrenar, pero cada vez que iba me dolía un montón. He parado y aprovechado que estamos en vacaciones de Navidad para descansar. No he vuelto desde que comuniqué a Guada (José Luis Guadalupe, su entrenador), el Comité Paraolímpico, a mi federación y a mi club que me iba a retirar tras levantarme con un dolor horrible de hombro”.

Y se acabó. Mucha exigencia desde los 14 años sumando olimpiadas, europeos y mundiales, al margen competiciones nacionales. La Sirenita, así la llaman popularmente en todos los ámbitos, no pierde la humildad a pesar de que se le nombran sus logros, pero ahora toca centrarse en otras cosas: primero, una vez recuperada del hombro, el deporte para mantenerse en forma en distintas competiciones, y, segundo, enfrentarse a su inserción en el mundo laboral y sus estudios.

Capacidad para una y otra cosa tiene. Siempre ha sido luchadora y ahora no lo va a ser menos. Con ella está su familia, sus entrenadores y su club. Una apuesta segura para enfrentarse a una vida distinta a la que conoce y con otros retos tan importantes como los que han marcado su trayectoria hasta el día de hoy.

José Luis Guadulpe, Guada, lo tiene claro, “es un mérito de Michelle conseguir todo lo que ha logrado y se retira, como dice ella, por la puerta grande. Lo ha decidido así y será muy difícil que salga una deportista como ella”, apuntó recordando su camino desde que saliera de la AD Santa Cruz, llegara en el Ademi y subiera al Midayu.

Afirma que su trayectoria quedó marcada en el 2016, en Río, “en donde dio un salto de calidad bastante importante haciendo los récords del Mundo y ganando el oro contra rivales más duras de la época, con una inglesa que iba a por todas las medallas de su categoría”. Luego ha sabido mantenerse gracias a una disciplina autoimpuesta, aunque en 2017 “le costó un poquito” y luego vino la pandemia que provocó que “Michelle tuviera que llegar a Tokio en medio de una epopeya por nuestra parte”, y ahora se mantuvo hasta donde pudo “por cuestiones médicas”.

“Quizá podría seguir, pero necesitaría una rehabilitación exhaustiva y dedicación que tal vez ella no perseguiría con esas ansias u objetivos que tendría si estuviera bien. Ahora ha decidido con su familia no seguir más porque el hombro cuesta mucho recuperarlo. Lo ha conseguido todo, pero quizá a París no iba a llegar en la mejor forma física”, añadió.

El presidente del CD Midayu, José Marrero, recuerda que el nombre del club se sacó del trío mágico que ha acompañado al equipo desde 2018 compuesto por Michelle, Dácil Cabrera y Judith Rolo. “Un nombre con las paraolímpicas que teníamos. Así lo merece el club. Hay que respetar la decisión de Michelle, que ha dado todo desde que era una niña sacrificándose para lo que ha conseguido. Es un orgullo para Canarias y para toda España. Pero ojo, que ella lo que dice es que deja la alta competición”.

“Ella está tocada de un hombro. Desde que se recupere va a seguir entrenando y compitiendo a nivel nacional con sus compañeros y compañeras del club. Ha tenido que aguantar muchas presiones para intentar llegar con ella para París 2024, pero simplemente no puede y no quiere. Está haciendo un esfuerzo. Vino muy tocada de Tokio y ya no puede más. No me gustan las despedidas este tipo de despedidas que dicen que lo deja definitivamente”, aclaró.

Marrero explica que lo que toca ahora es “seguir con ella, apoyarla y estar con ella y no decir adiós muy buenas y hasta siempre campeona”, apuntando que ahora llega una vida un tanto distinta “con una inserción laboral y tiene que seguir su vida y entre todos la vamos a apoyar”.

Sin duda la sociedad tinerfeña estará con ella y no la olvidará.