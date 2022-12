Claro colista con solo una victoria en 12 jornadas, varias jugadoras que han abandonado el equipo, otras que se niegan a jugar por impagos, un entrenador -César Aneas- que ha durado apenas un mes en la entidad isleña... El panorama presente del Tenerife Clarinos es desolador. Especialmente en lo monetario, aspecto en el que el club morado reedita, incluso con mayor crudeza, delicados momentos a estas mismas alturas de la temporada. La razón, una vez más, la falta de liquidez, aunque su presidente, Claudio García del Castillo, va más allá y habla de “compromisos que no se han cumplido”.

“La situación es crítica, sí, pero se está trabajando para salir de ella”, ha admitido el dirigente del club isleño, para el que está claro el origen del desequilibrio. “Desde el inicio de la pretemporada hubo una serie de compromisos y promesas, por parte de las instituciones, de echarnos una mano por diversas vías, algo que luego no se ha cumplido. Las subvenciones ordinarias se pueden retrasar, pero esto no, y es lo que ha provocado la merma desde principio de temporada”, desvela García del Castillo.

El presidente del CDB Clarinos aclara igualmente que “los únicos que están cumpliendo los compromisos que se adquirieron en esas reuniones que hubo son el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Deportes, a los que les estamos totalmente agradecidos”. “Se dio luz verde al proyecto y nos invitaron a tirar hacia adelante, pero luego han dado la espalda al equipo, y esos compromisos no han llegado”, añade el presidente, que ahora se arrepiente de haber negociado la permuta de plaza con el Promete. “Si sabemos esto no nos hubiésemos inscrito en la liga”, admite.

Apunta García del Castillo que “una de las cosas que más” le “duele es que aquí se habla mucho de igualdad y feminismo por parte de las instituciones, pero luego a la hora de la verdad se queda todo en los panfletos y en los programas electorales”. Revela igualmente el dirigente del conjunto morado, que en el Clarinos llevan “pidiendo entrevistas con ciertos políticos locales desde antes de empezar la temporada”. “Pero todavía no nos han recibido, ni responden cuando llamamos. Igual es que no quieren tener a este club aquí”, deja caer.

Sabe García del Castillo que el Clarinos “apenas” podrá realizar movimientos hasta que “reciba una inyección económica” y se ponga al día. Tanto “con las jugadoras y cuerpo técnico, al que se le debe la nómina de noviembre”, como “en los alquileres de los pisos”. “Estamos manteniendo varias reuniones y esperamos cumplir antes de final de mes”, señala el directivo tinerfeño.

Como consuelo menor en su objetivo de enderezar la nave, el hecho de que en el epílogo de la primera vuelta el Clarinos se medirá a Perfumerías Avenida y Spar Girona. “Dos rivales que no son de nuestra liga”, como los define el presidente. No será pues, hasta el 8 de enero, con motivo de la visita al Bembibre, cuando el cuadro morado tenga que rendir de manera más efectiva si es que quiere salvar la categoría. “Las diferencias no son tan grandes, y si logramos regularizar todo será más sencillo y tendremos más posibilidades. No vamos a tirar la toalla porque no es lo que queremos, pero esta lucha es bastante complicada; y más aún si al equipo se le da la espalda”, expresa finalmente el dirigente isleño.