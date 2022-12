El Atlético Paso se mide hoy a partir de las 21:00 al Espanyol de Primera División en lo que será una nueva página histórica en un libro que solo recoge alegrías en los últimos tiempos. Con una mejora de resultados en la competición doméstica, cuatro puntos conseguidos de los últimos seis y con el objetivo de la permanencia muy vivo, los chicos de Yurguen ponen el foco en la Copa del Rey con la intención de hacer historia. Tras eliminar al Real Murcia, otro histórico del fútbol nacional, El Paso y el equipo del volcán no tiene miedo a soñar en grande. Más allá del resultado, tanto la plantilla, cuerpo técnico, directiva y los palmeros ven el duelo como un regalo tras pasarlo mal durante meses por la erupción del volcán. El duelo, a partido único, aumenta las posibilidades de éxito en los locales.

«Tenemos claro que nuestro objetivo es la liga y que para nosotros la Copa del Rey es un premio. Vamos a poner todas las energías en este partido y prepararlo de la mejor manera posible para intentar ponérselo difícil al Espanyol y tener nuestras opciones. Sabemos que es un equipo de Primera División pero tenemos ilusión y los chicos van a estar al 200 por ciento», declaró el entrenador del cuadro de La Palma tras empatar en casa en la jornada previa de Segunda RFEF.

El camino

El Atlético Paso ya sabe lo que es dar la sorpresa en la Copa del Rey. Lo hizo en la eliminatoria previa, eso sí, de menores dimensiones de la que sería eliminar al Espanyol. Los verdinegros pasaron la primera eliminatoria en la tanda de penaltis, contra el Real Murcia de Primera RFEF al acabar el partido con empate (1-1). Los locales se agarran a su afición que en pocas horas agotaron las entradas para esta eliminatoria y serán unos 2.600 en la grada.

Una fiesta

La entidad palmera quiere que el partido refuerce el orgullo de pertenencia de la gente de la isla y para calentar motores han organizado una fan zone antes del encuentro. El lugar para ello será la Plaza Francisca Gazmira y abrirá sus puertas a las 13:00 para finalizar dos horas antes del partido, a las 19:00. La música la pondrá DJ Jacob Alonso, Mikel Partida y Grajasound y Elvira.

Posibles alineaciones

Pese a que la permanencia es el único objetivo del Atlético Paso, se espera que su entrenador ponga sobre el verde de inicio un once de garantías, formado por Luis Arellano, Óscar González, Pelón, Loic Williams, Zabaleta, Armiche, Guti, Alberto Oca, Agoney, Aridane y Piera. Por su parte, el RCD Espanyol no se guardará nada y quiere aprovechar esta prueba como un partido en el que seguir mejorando tras semanas sin competir de manera oficial por el parón a causa del Mundial de Catar 2022. La alineación podría estar formada por Lecomte; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván; Edu Expósito, Baré; Aleix Vidal, Darder, Nico Melamed y Puado. En Liga, el cuadro catalán no termina de ser reglar y ocupa en la actualidad el puesto decimosexto, a tan solo un punto del descenso, y no gana en la competición desde el 16 de octubre, frente al Real Valladolid.