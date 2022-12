«Anaga me regala vida; hay pocos espacios naturales tan hermosos»

El ‘Señor de Anaga’ sigue ampliando su dominio en la K42.

Es una carrera que me gusta [ha conquistado cuatro de las doce ediciones celebradas], una prueba especial que me sigue regalando buenos momentos.

Tampoco le ha ido nada mal el calendario de montaña de 2022.

Ha ido bien [sonríe]. Este año he corrido 16 o 17 pruebas y, salvo algún segundo puesto, el resto las he ganado... Las sensaciones han sido buenas y los resultados también.

K42 Anaga Maratón, Bluetrail, Cruza Tenerife, Transgrancanaria, Transvulcania, Maratón del Meridiano, Reventón Trail... ¿Poco le falta por ganar en las Islas?

Digamos que es un territorio que no se me da mal... Son victorias que he disfrutado porque me han permitido conocer espacios increíbles. Anaga, por citar un ejemplo, es una explosión de naturaleza única en el mundo.

Es probable que esta pregunta se la repitan como el ajo antes y después de cada prueba pero usted es como el buen vino, mejora con el paso de los años, ¿no?

Cuando tienes 47 es normal que esa pregunta te caiga en el examen [vuelve a reír]. Yo no me encuentro mal y mientras existan opciones de seguir en la alta competición habrá que aprovecharlas.

Además, hoy le he pillado con las manos en la masa: trabajando después de sumar otro triunfo.

Aquí estamos, al pie del cañón... No queda otra porque de las carreras no solo se vive: hay que darle a otras cosas.

¿Un oficio relacionado con el mundo del deporte?

Ahora sí, pero antes estuve mucho tiempo trabajando en la construcción de fontanero y electricista. Afortunadamente, en estos momentos formo parte de un proyecto muy chulo que han montado en la estación de esquí de Béjar (La Covatilla) y eso me permite organizar mucho mejor los entrenamientos.

¿Un superviviente?

En eso andamos muchos, no solo yo. ¡Hay que buscarse la vida!

¿Tener esa fortaleza mental es clave para salir airoso en una ultramaratón?

Esa mentalidad para no rendirte y la frialdad con la que sales a competir son unos elementos básicos para asegurar un objetivo. El físico es importante pero, normalmente, todo está dentro de tu cabeza. Si no estás al cien por cien psicológicamente, eres hombre muerto.

A su hermano le dio por la bicicleta, y no le fue mal, y usted optó por la montaña, ¿la altura y el deporte está en sus genes?

Después de colgar la bicicleta [se impuso en cuatro ediciones de la Vuelta a España y llegó a ser quinto de la general en el Tour de Francia y Giro de Italia] le ha dado por correr y lleva en la montaña unos cuantos años.

¿Ahí gana usted?

Por ahora sí, aunque solemos compartir entrenamientos y alguna que otra carrerita.

¿Imagino que el orgullo es recíproco por lo que consiguió él y lo que sigue haciendo usted?

Los esfuerzos que él hacía para lograr sus objetivos [Roberto Heras es el único ciclista junto a Tony Rominger y Primoz Roglic que ha ganado tres ediciones seguidas de la Vuelta a España] me sirvieron para pelear hasta el final por una carrera de montaña y, en cambio, ahora es Roberto el que dice: «Si mi hermano puede, yo también».

De vuelta a las cimas tinerfeñas, la que se presenta como Mágica es la Bluetrail, pero la Canarias K42 Anaga Maratón no se queda atrás.

Ese espacio de laurisilva que tenemos en Anaga, y le hablo como un habitante más de la Isla, es único en el mundo: un pulmón inundado de vida. Lo disfrutamos aquí y, además, forma parte de la riqueza medioambiental de todo el país aunque algunos no lo sepan valorar. Entornos tan exclusivos como ese hay en todas las Islas y los he podido disfrutar corriendo. Puede que suene raro, pero yo me divierto corriendo en Canarias. Es muy difícil elegir un lugar, pero Anaga tiene un plus que no te dan otros espacios naturales: el contacto del mar y el monte, sus senderos, las poblaciones que te encuentras en medio de la vegetación...

¿Habrá que volver para conseguir el repóker en Anaga?

Cuando hace unos días crucé la línea de meta ya dije que si la salud me lo permite volvería seguro, pero ahora mismo soy incapaz de predecir en qué condiciones... Cada año que pasa voy bajando el pistón y no sé cómo estaré dentro de doce meses, pero Anaga me regala vida; hay pocos espacios naturales tan hermosos. Siempre digo que yo salgo a darlo todo en una carrera, pero al final mandan las piernas... y, como le dije antes, la cabeza.

¿Quedan piernas?

Ahora mismo no le miento al decirle que me encuentro bien. Eso es algo que no sé si le podré contar en un mes o dentro de un año, pero las piernas van y queda ilusión por seguir acumulando carreras.