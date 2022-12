«Es increíble lo bien que juegan las rivales contra el CV Haris»

¿Qué valoración puede hacer de la primera vuelta de la Superliga ya disputada?

Creo que es excelente. Hemos perdido un partido en la liga, ganamos la Supercopa y, además, conseguimos el objetivo de entrar en la fase de grupos de la CEVChampions League. Así que pienso que las premisas que nos hemos marcado al inicio de temporada se han cumplido. Estamos contentas. El grupo está cogiendo su identidad en el campo y eso costaba un poquito porque éramos un equipo nuevo que teníamos que ajustar varias cosas y los choques al final harán que juguemos a lo que queremos. Creo que se está consiguiendo en cada jornada.

Habló de la primera derrota, se produjo contra el Gran Canaria en la segunda jornada. ¿Considera que se produjo por estar enfocado el Tenerife Libby’s en la Champions?

Echar la vista atrás, a la segunda jornada, pues me viene que habíamos jugado solo la Supercopa y el equipo estaba todavía empezando a jugar y a conocerse. No quiero que esto suene a excusa, porque no lo es, porque el partido que planteó el Gran Canaria fue muy bueno y nos sacó su mejor versión. Evidentemente, se llevó los tres puntos, que era a lo que venían. Pero sí es cierto que llevábamos muy poquito tiempo, no estábamos con el equipo ni Patricia Llabrés ni yo, porque estábamos en la selección, y tampoco Juan DiegoGarcía. Tuvimos la Supercopa pronto y empezaba la liga. Al final el equipo necesitaba tiempo para coger el ritmo de competición. Pero insisto, no hay excusas. Con un rival como el Granca, en un derbi siempre se intenta dar lo mejor de cada una y al final ese partido se lo llevaron ellas haciendo un muy buen juego y nosotras no estuvimos muy finas en algún tramo del partido.

¿Está contenta con el nivel de juego que ha alcanzado su equipo en general?

Pues sí. Nosotras tenemos una idea de juego que trabajamos cada día y que queremos imponer en cada partido y, evidentemente, si conseguimos hacer lo que se nos ha planteado como plan de juego creo que tenemos muchas posibilidades de estar en las finales, tanto de liga como de Copa de la Reina. En la Champions, pues tenemos un grupo complicado, pero en cualquiera en los que entraras será igual de fuerte. No se puede decir cuál es el mejor o el peor. Cualquiera de ellos tiene rivales de primer nivel. Estamos contentas porque nos hace jugar con gente del máximo nivel, con lo que al final eso nos ayuda para seguir mejorando. Claro está, queremos ganar. No estamos en la fase de grupos con la idea de ver qué pasa. Sabemos que están muy por encima de nosotras, la gran mayoría, pero si tenemos alguna oportunidad con cualquier rival, queremos estar ahí para aprovecharlo. Ese es nuestro objetivo en Champions.

¿Y cuáles han sido los mejores y peores momentos?

El partido ante el Gran Canaria que perdimos 0-3 y en el que no pudimos sacar ningún set. Creo que no se puede decir que fue complicado, pero cuando juegas un derbi, pues que por lo menos caiga un juego o tener la acción de tener un choque más largo. Creo que fue un momento que tuvimos que analizar un poquito y ponernos más nivel en los entrenamientos. El Gran Canaria era el baremo que teníamos para saber dónde estábamos y qué nos faltaba. Luego, momentos difíciles son todos los sábados o miércoles cuando jugamos. Siempre digo que jugamos contra la mejor versión de todos los equipos. Es increíble lo bien que juegan los rivales contra el Haris y al final todo eso nos favorece porque tenemos que sacar nuestra mejor versión, insisto. Aún no hemos jugado un partido en el que hayamos salido a la cancha y digamos que lo tenemos encaminado. Igual ganamos 2-0 y se nos complica o al revés y remontamos. Creo que la competición es lo más bonito y el tener que dar siempre tu máximo hace que los partidos sean buenos.

Y peligrosos para el corazón, tal y como han terminado algunos.

Sí [risas], al final jugar los quintos set, pues han caído de nuestro lado y eso dice mucho de la mentalidad de nuestro equipo. Jugar un quinto set no es suerte jugándolo con la cabeza fría y conseguir eso es tener mucho ganado.

Ahora toca el sábado el Heilderberg (Pablos Abril, 17:00) y el martes el LKS Lozd (Santiago Martín, 18:30). ¿Cómo se afrontan esos choques?

La verdad es que nosotras trabajamos partido a partido. Llevamos trabajando toda la semana sobre el choque del sábado que es el primer partido de la segunda vuelta. El de la Champions del martes ante el Lodz lo empezamos a trabajar el sábado desde que terminamos el partido con el Heilderberg cuando nos mandan los vídeos y cosas del rival. Pero ahora estamos centradas en el choque del sábado, que es el importante. Si no es así, te vuelvas loca. Mucha información y hay que estar bien para el siguiente partido. El martes es un enfrentamiento de Champions, es bonito, tenemos ganas y es el último antes de irnos de vacaciones de la Navidad. Se juntan muchos factores que son buenos. El Heilderberg es un equipo que viene de ganar en cancha contraria (Madrid Chamberí, 1-3). Viene a darlo todo ante nosotras y estamos concentradas.