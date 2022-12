Daniel Trujillo: "Es un honor haber cumplido 200 partidos en Segunda"

Daniel Trujillo Suárez (Santa Cruz de Tenerife, 15/1/1983) ya es bicentenario en LaLiga SmartBank, categoría en la que debutó una tarde de septiembre de 2009. «Aprendo de cada partido, de los 200 en Segunda y de las dos temporadas en Primera», afirma.

Doscientos partidos en Segunda División. ¿Qué representa para usted esta cifra?

Es un honor y también una enorme responsabilidad. Aunque son números, las vivencias son únicas. Lo resumo con que han sido 200 oportunidades para hacer de esta profesión mi pasión.

¿Cómo recuerda el primero de todos en esta categoría?

Fue un Córdoba–Villarreal B –en septiembre de 2009–, con un calor asfixiante. Fue la primera vez al frente de un equipo arbitral profesional. Con mis amigos Javier Martín García y Javier García Sabuco como asistentes. Un momento inolvidable, porque significaba que un chico de 26 años, salido del campo del Suprema, estaba dirigiendo un partido profesional. Fue un orgullo inmenso.

¿En qué ha cambiado después de todo este recorrido?

Como todo en la vida, he ido madurando y cogiendo experiencia para evitar cometer errores del pasado. Catorce años en el fútbol profesional dan para mucho. El arbitraje es una auténtica escuela que te va enseñando el camino. Vas aprendiendo de todos los compañeros y de las situaciones que te vas encontrando.

¿Disfruta ahora más que antes arbitrando?

Siempre disfruto cuando hago lo que me gusta. El arbitraje es mi pasión. Dentro de la responsabilidad que significa dirigir un partido, con la tensión que ello implica, que es necesaria para mantener la concentración en todo momento y hace única esta labor.

¿Cuál fue el peor momento?

Las dos temporadas que estuve de baja por la operación de mis dos tendones de Aquiles (2010/11 y 2011/12). El apoyo de mi familia y de mis amigos fue el bastón al que agarrarme para seguir adelante. Como es lógico, si hablamos de momentos malos, tendría que mencionar las veces que me he equivocado dentro del terreno de juego y en las que algún equipo se ha visto perjudicado. Sabemos que el error lo llevamos en nuestra maleta y nunca queremos dejar que salte al campo, pero a veces se nos cuela. Acertar es nuestra misión.

¿Yel mejor?

Es un tópico, pero cada partido es único. De cada uno aprendo muchísimo. De los 200 en Segunda y de las dos temporadas que estuve en Primera División, pero también de mi paso por las categorías regionales. ¿Partidos inolvidables? Pues desde una final de Copa Heliodoro hasta mi debut en la máxima categoría. Ahí ha habido un poco de todo: derbis, promociones de ascenso y descenso...Pero el que tengo que nombrar obligado es un Casablanca–Geneto de alevines, allá por la temporada 95/96, cuando debuté como árbitro federado.

¿Qué le animó a empezar su carrera como árbitro?

Cuando tu ventana dista apenas un metro de la portería del campo de fútbol de la Cruz Chica, tu padre es presidente del Suprema, tu madre se encarga de los equipajes de los jugadores y de la taquilla y tu abuelo lleva la cantina… Ahí me dije, si todos mandan en algo, yo también (risas). Bromas aparte, cuando tenía unos 8 o 9 años, se iba a jugar un partido de infantiles y no había quien lo arbitrara. Se lo propusieron a mi hermano Toñi y él me pasó el muerto (luego se lo devolví porque fue mi asistente inseparable hasta Tercera División). Me dejaron y lo hice yo. Ahí me aficioné. Luego asistía de juez de línea en partidos de aficionados, a la vez que jugaba en los alevines del Suprema. Ya con 12 años mi querida madre convenció a mi querido padre, me colegié en la Delegación de Tacoronte y seguí en el arbitraje hasta el día de hoy.

¿Es duro abrirse camino?

Hay que ponerle mucha dedicación. El arbitraje me hace exigirme cada día para mantener el nivel que demanda la propia competición. Desde que empecé en esto, mi línea de trabajo ha sido el hoy, el día a día. Aprender y seguir. Coger lo que aporta.

¿Qué consejo le daría a los árbitros que empiezan o a quienes se lo están pensando?

Que trabajen y trabajen. No hay otro secreto. La oportunidad llega, y cuando aparece, nos tiene que pillar preparados.

Antes le preguntaba en qué ha cambiado usted como árbitro desde que inició el camino. ¿Y el arbitraje?¿Es el mismo?

El fútbol, en general, ha evolucionado considerablemente y el arbitraje se ha adaptado a su demanda. Los jugadores son muy profesionales, el juego transcurre a una velocidad altísima y con una gran precisión. El árbitro tiene que estar a la altura. Gracias al esfuerzo de nuestro Comité, tenemos herramientas que nos ayudan a realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible.

Supongo que la introducción del VARes la gran diferencia.

El VAR es una gran herramienta, una herramienta que nos permite dormir mejor por las noches. Ese claro error de apreciación del árbitro que perjudicaba a un equipo, ya no se da. Nos limpia. Es un paracaídas para el árbitro en aquellas acciones en las que la única explicación está en que nos hemos equivocado en el campo.

¿Cómo se plantea el futuro a corto o medio plazo?

Me lo planteo con la intención de continuar trabajando y aportando todo lo que pueda. Quiero seguir aprendiendo y disfrutando de cada momento. Como comenté antes, el presente. Dar todo de mí es lo menos que debo hacer para agradecer al Comité esta confianza en los 200 partidos.

¿Qué significa para Daniel Trujillo ser árbitro?

Es una oportunidad que me ha dado la vida para intentar ser mejor persona y deportista cada día. Ha sido una constante enseñanza a lo largo de los años. Algo que está por encima de los 90 minutos de juego. Le doy las gracias a todas las personas que me han ayudado a lo largo de todo este tiempo.