El Granadilla pide el Heliodoro

La UDG Tenerife se encuentra ante un problema. Debe adaptar las instalaciones en las que compite como local –el estadio de La Palmera– a los requisitos impuestos por la Liga F –césped natural, cierre perimetral de las gradas, marcador electrónico...– y no ha podido avanzar para cumplir. Todavía tiene hasta finales de 2023, pero ya está acumulando sanciones. La solución no llegará a corto plazo. El club tinerfeño recibió un dinero del Consejo Superior de Deportes, cerca de 1.300.000 euros, para contar con un estadio a la altura del nuevo fútbol profesional femenino, pero ese dinero está sin tocar. Y lo que es peor. Seguramente lo tendrá que devolver.

La UDG Tenerife se comprometió a invertir la citada partida en cuatro grandes actuaciones, la sustitución del césped artificial por natural, la mejora de los vestuarios y la sala de prensa, el cambio del sistema de iluminación y la instalación de un marcador electrónico. Pero el club debe justificar que ha gastado, como mínimo, el 70 por ciento del dinero recibido. De no ser así, tendrá que devolverlo todo. La cuestión es que no ha gastado ni un céntimo. No ha podido, porque el Ayuntamiento de Granadilla no es partidario de sustituir el césped. Solo en esa obra se destinaría cerca del 80 por ciento del dinero del CSD. «Si hiciéramos lo demás, los vestuarios, la iluminación y el marcador, no llegaríamos al 70 por ciento y tendríamos que devolverlo todo», explicó ayer, en Cope, el vicepresidente del club, Julio Luis Pérez.

En el Ayuntamiento de Granadilla no están dispuestos a renovar el terreno de La Palmera, ya que consideran que con ello perjudicarían a los 18 equipos del Raqui San Isidro, el otro club que utiliza el estadio. «En el convenio no ponía nada de un cambio de césped. Ya le dijimos a la directiva del club que el problema era el césped, es un tema social», apuntó el concejal Marcos González.

En definitiva, pese a que en el club sostienen que en el acuerdo original sí se recogió el compromiso municipal de quitar la hierba sintética, el rectángulo de juego de La Palmera seguirá igual. La solución tardará un poco más en llegar. No se sabe cuánto tiempo. Consiste en la construcción de un nuevo estadio junto al viejo en una parcela municipal. La primera fase costará unos 4 millones de euros. Con ella se levantará un campo de césped natural con aforo para casi tres mil espectadores. Más adelante se añadirán dos canchas de fútbol siete, unas pistas de tenis y pádel y un pabellón cubierto para unos dos mil asistentes. «Queremos ejecutar el proyecto lo antes posible», apuntó González sin establecer plazos. Es demasiado pronto.

Mientras tanto, en la UDG Tenerife saben que el tiempo corre en su contra. Necesitan una alternativa urgente. Y ya se han puesto manos a la obra para evitar la acumulación de sanciones. De hecho, ya han recibido multas por incumplimientos relacionados con el mal estado de La Palmera. «La Guardia Civil ha elevado varios informes negativos», reveló Pérez.

El plan A pasa por seguir igual, pero es contraproducente, y el B –porque solo hay uno más–, por mudarse al Heliodoro Rodríguez López durante unos meses. «No hay otra alternativa en la Isla», aclaró Julio Luis. Así es. No existe otro estadio que reúna lo que exige la Liga F, que tenga el perímetro de las gradas cerrado, un aforo determinado, césped natural, marcador electrónico... «Mientras no esté disponible el nuevo estadio de San Isidro, tendremos que buscar un campo para disputar nuestros partidos, y el único que cumple los requisitos es el Heliodoro. Sería hasta que el ayuntamiento acabe las obras», añadió.

«Por derecho, nos corresponde jugar ahí. Los demás equipos profesionales de la Isla (CD Tenerife y CB Canarias) lo hacen en instalaciones del Cabildo. Por utilizarlo dos veces al mes, no creo que se vaya a deteriorar el césped», dijo. La petición ya está en marcha.

Tenerife y Granadilla solo coincidirían un mismo fin de semana compitiendo en casa. En el último de abril, el equipo de LaLiga Smartbank recibirá al Leganés, y el de la Liga F, al Levante.