Las ‘Guayotas’ dan la cara

El Santa Cruz Echeyde no pudo aguantar el exigente ritmo del CN Sant Andreu y cedió por 9-15 en un encuentro en el que las jugadoras de Itziar Pavón dieron la cara en todo momento ante un grupo que superior. Pero no lo pareció en el desarrollo de la primera parte, en donde las chicharreras jugaron de tú a tú a las catalanas y compitieron con ganas de darles un susto. Es cierto que las Guayotas no vencieron, pero sí vendieron cara su derrota.

En este caso, las tinerfeñas no tuvieron complejos, lo que les ayudó el buen trabajo colectivo en defensa y las 8 paradas de la portera Jessica Gaudreault, que fue una de las jugadoras más destacadas. En ese desarrollo las Guayotas llegaron al descanso con un tanto en contra (6-7), lo que da buena cuenta de lo ocurrido en la Acidalio Lorenzo. En el primer cuarto, a pesar de un 0-2 inicial obra de Gisella Farré y Noelia Mora, las chicharreras dejaron claro que no iban a regalar el partido y fueron primero Emily Nicholson y luego Clara Ríos las que empataban el choque (2-2, 1:08), aunque a 57 ‘’ del final Lemay–Lavoie ponía el 2-3 en el marcador. El segundo fue el más interesante de todos en donde se vieron los mejores momentos del partido en un toma y daca continuo entre ambos conjuntos, un festival de goles que dejó el marcador en un 6-7 y un 4-4 de parcial, siendo las goleadoras tinerfeñas Clara Ríos, María Sagrera, Elena Alcón y Blaire Mcdowell. Fue tras el descanso cuando se rompió el encuentro y el Sant Andreu impuso su físico para marcar diferencias gracias a jugadoras como Palacio Lemay–Lavoie, las artífices de un arreón que solo fue rebajado gracias a los goles locales de Blaire y Gege Pirat (2-6). En el último cuarto se volvió a igualar la contienda en cuanto a juego, aunque Ariadna Ruiz y Palacio minimizaron un golazo de Clara Ríos desde zona 1; un 1-2 que cerraba el partido y que elevaba el marcador al 9-15 definitivo. El masculino, con el Barceloneta El Santa Cruz Echeyde Masculino recibirá este sábado al todopoderoso Atlético Barceloneta, desde las 13:15 horas, en la piscina Acidalio Lorenzo. Los tinerfeños buscarán dar la gran sorpresa en un duelo muy complicado contra los vigentes campeones de Liga y uno de los mejores equipos del panorama europeo. Para el partido, el entrenador–jugador Albert Español, que jugará contra uno de sus ex equipos, podrá contar con todos sus jugadores. «Sabemos que nos mediremos contra uno de los mejores equipos de Europa y que ha dominado los últimos años nuestra Liga, pero buscaremos ponerles las cosas difíciles», explica el catalán, quien tiene claro el propósito y el plan: que no estén cómodos y competir cada cuarto. El CNAB llegará a la Isla con un bagaje de 17 temporadas seguidas como campeones, logrando 19 títulos de los 23 celebrados en lo que va de siglo XXI. Claros dominadores, que cayeron esta temporada ante el Sabadell, después de casi cinco años y medio sin perder en la competición doméstica. Un equipazo con media selección española en sus filas.