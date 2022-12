Silvia Doblado llegó a los 258 partidos con la UDG Tenerife y es la primera jugadora en alcanzar 200 entre la máxima categoría y Copa de la Reina con la camiseta azul y blanca, que defiende desde 2013.

La grancanaria es una de las futbolistas fundadoras de un club que nació en 2013 con jugadoras como María José Pérez, Ana González, Cindy, Tamara, Desi, Marilén, Natalia Ramos o Noelia Ramos. En el arranque de la Liga 22/23, ante el Barcelona, alcanzó la cifra de 250 encuentros oficiales defendiendo el escudo del equipo tinerfeño y el pasado domingo cumplió 200 con la UDG Tenerife entre Primera División (190) y Copa de la Reina (10). Antes, Silvia había competido como blanquiazul en Segunda División, sumando 30 actuaciones en la campaña 13/14, y 28 en la posterior, la del ascenso. En esa estadística también figuran nueve goles anotados en el campeonato doméstico de la máxima categoría.

«Desconocía que había alcanzado esta cifra de partidos», reconoció la campeona de Europa Sub 19 con la selección española en 2004. «Esta es mi familia, es el mejor club en el que he estado y desde que cumplí el sueño de subir a Primera con un equipo canario no he parado de disfrutar como una niña pequeña. A la UDG Tenerife le debo muchísimo», comentó Silvia en los canales de comunicación del club. Para celebrarlo, las capitanas de la primera plantilla le entregaron una camiseta conmemorativa por su destacada trayectoria en el Granadilla.